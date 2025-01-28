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OLIMPBET ICE AWARDS

Сегодня, 13:35

Лихая музыка атаки. Сорокин из «Динамо-Алтая» — лауреат OLIMPBET ICE AWARDS

Антон Бабошин
Корреспондент
Александр Сорокин.
Фото Официальная группа «Динамо-Алтай» в ВК
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Самый результативный защитник OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ играет в Барнауле.

В регулярном чемпионате ВХЛ скоро наступит пора решающих матчей — до конца турнирной дистанции командам осталось меньше двух месяцев. Плотность в таблице по-прежнему очень высокая, каждое очко на финише может быть на вес золота, поэтому сейчас важна не только любая победа, но и каждое результативное действие.

И если список участников плей-офф определится только в марте, то последняя индивидуальная награда в рамках премии OLIMPBET ICE AWARDS уже нашла своего обладателя. В номинации «Лучшая защита — это нападение» победил игрок барнаульского «Динамо-Алтая» Александр Сорокин, первым из защитников забросивший 10 шайб в нынешнем сезоне.

Фото Официальная группа «Динамо-Алтай» в ВК

Дубль от защитника

Алтайский клуб сейчас отчаянно борется за попадание в плей-офф, занимая 23-е место в таблице. При этом дела у динамовцев в январе идут ни шатко ни валко. Начав новый год с успеха в Кирово-Чепецке на старте выездной серии, «Динамо-Алтай» вслед за этим из семи следующих матчей выиграл только один. Причем у одного из открытий текущего сезона, команды «Рязань-ВДВ».

А вот в следующей игре с соседями рязанцев по таблице, воскресенским «Химиком», у алтайцев дела сразу не заладились — к шестой минуте бело-голубые уступали со счетом 0:2. Остаться в игре им помог Сорокин, во второй половине первого периода сквитавший один гол. После поперечной передачи партнера защитник хитроумно бросил от синей линии, а форварды создали трафик перед воротами. Шайба, словно радиоуправляемая, запрыгала по льду и рикошетом от голкипера влетела в сетку.

Фото Официальная группа «Динамо-Алтай» в ВК

Впрочем, к середине игры гости вели уже три шайбы — 4:1. К чести «Динамо-Алтая», команда не бросила играть и смогла сократить отставание до минимума. Сначала отличился Александр Когалев, а потом Сорокин оформил первый в сезоне дубль. Японец Ю Сато хорошо нашел защитника передачей на свободном льду, и тот низом бросил в дальний угол. Этот гол стал для Сорокина 10-м в сезоне, хотя спасти игру в итоге барнаульцам не удалось — в третьем периоде «Химик» забил еще дважды и победил — 6:3.

Чемпион универсиады

Интересно, что опытный Сорокин, проводящий в ВХЛ уже 11-й сезон, впервые демонстрирует такую результативность, хотя много очков ему набирать доводилось и ранее. 30-летний защитник является воспитанником тольяттинского хоккея и дебютировал в лиге еще в 2012 году, играя за родную «Ладу».

После этого в его карьере были «Липецк» и «Нефтяник» из Альметьевска, с которым Сорокин в 2016 году добрался до главного трофея ВХЛ — Кубка Братины. В команде из Татарстана Александр с перерывами провел семь сезонов. Был капитаном команды и именно как игрок «Нефтяника» получил приглашение в сборную России на универсиаду-2019, выиграв в Красноярске золото домашнего турнира.

Фото Официальная группа «Динамо-Алтай» в ВК

А вот закрепиться в КХЛ, где Сорокин пробовал силы в составе нижнекамского «Нефтехимика», не получилось: в главной лиге страны у защитника семь матчей и один гол — зато в плей-офф челябинскому «Трактору». Покинув в 2022-м «Нефтяник», Александр провел сезон в красноярском «Соколе», добравшись с ним до финала ВХЛ, а затем отыграл год в чемпионате Казахстана за ташкентский клуб «Хумо».

Перед началом нынешнего сезона Сорокин вернулся в Россию, и, как видим, не зря. Премия OLIMPBET ICE AWARDS тому подтверждение. В списке защитников-снайперов он лидирует, опережая на две шайбы Игоря Сафонова из «Южного Урала» и петербургского динамовца Георгия Бердюкова. Осталось помочь команде все-таки попасть в плей-офф.

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Erid: 2VfnxwmWkp8

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