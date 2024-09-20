Пять из пяти! Молодежь ЦСКА доминирует в ВХЛ

Первая из командных наград в рамках OLIMPBET ICE AWARDS — у «Звезды».

Премия OLIMPBET ICE AWARDS, вручаемая лучшим игрокам и командам чемпионатов ВХЛ и МХЛ в 14 номинациях, постепенно набирает обороты. Неделю назад мы представляли вам авторов первых хет-триков сезона, которые выиграли призы в категории «Кепки долой» — ими стали Олег Майстренко из «Красной Армии» и Данила Хулапов из «Звезды».

А теперь пришла пора и первой командной номинации — «Пять из пяти». Для того чтобы заполучить приз, любой команде нужно было выполнить одно простое условие — одержать пять побед подряд. И сделать это раньше конкурентов. Хотя, конечно, сказать куда проще, чем сделать. Такую серию можно выдать в любой момент сезона, но одна неудача отбросит тебя на исходные позиции.

Звездный час

Впрочем, никто не запрещает взять и начать сезон с пяти или даже больше побед разом. И после нескольких туров в ВХЛ к заветному показателю вплотную подошли сразу несколько клубов. По четыре победы накопили московская «Звезда», питерское «Динамо», «Норильск», тульский АКМ, три — «СКА-Нева». Но все претенденты, кроме одного, дружно оступились за шаг до цели.

Назовем триумфатора — им стала «Звезда». Фарм-клуб ЦСКА на старте провел сразу четыре выездных матча и вернулся из этого турне со щитом. Сначала москвичи с одинаковым счетом 2:1 обыграли нефтекамский «Торос» и «Ижсталь» из Ижевска, затем уверенно победили в Кирово-Чепецке «Олимпию» (6:2). Именно в этом матче трижды отличился Хулапов. Завершалась поездка в Перми, где красно-синие с огромным трудом и только в серии буллитов превзошли местный «Молот» — 5:4.

Пятую победу нужно было добыть во встрече с не самым простым соперником — альметьевским «Нефтяником». Да, команда из Татарстана, начинавшая сезон четырьмя матчами дома, проиграла все четыре, но в борьбе. К тому же не забываем, что именно «Нефтяник» — действующий чемпион ВХЛ. Поэтому никакой недооценки оппонента быть не могло.

Фото ХК «Нефтяник»

Волевой успех

Поэтому «Нефтяник» прибыл в Москву, чтобы попытаться открыть счет победам. И уже на пятой минуте Вадим Хлопотов открыл счет, воспользовавшись помаркой вратаря «Звезды». Впрочем, такое начало встречи хозяев вовсе не обескуражило. Ровно пять минут спустя армейцы реализовали большинство, это сделал Дмитрий Зуган после хорошего розыгрыша шайбы. Прошло всего 60 секунд, и «Звезда» вышла вперед. Гости завозились, пытаясь выбросить шайбу из своей зоны, ее перехватил тот самый Хулапов и доставил Артему Прохорову, который с близкого расстояния не промахнулся.

«Нефтяник» после этого поменял вратаря, но перелома в игру это не внесло. Альметьевская команда во втором периоде немало играла в большинстве и имела моменты, но сравнять счет так и не смогла. Хотя и «Звезда» не реализовала ряд шансов, чего стоит только выход один на один Хулапова. Но распечатать Евгения Киселева москвичи все-таки сумели незадолго до конца встречи. Причем гол получился курьезный — Кирилл Долженков вывез шайбу из-за ворот и запустил параллельно линии, после чего она рикошетом от конька защитника оказалась в сетке. 3:1 — есть пятая победа в пяти матчах для «Звезды»!

И на этом столичные хоккеисты не остановились. В следующих встречах они одержали еще две уверенные победы над командами из Татарстана — 7:3 над казанским «Барсом» и 6:2 над «Челнами». На данный момент красно-синие возглавляют таблицу лиги, уже на четыре очка опережая «Норильск» и АКМ.

Плюс к этому у «Звезды» уже 31 шайба в семи проведенных играх. И это делает ее фаворитом в борьбе за еще один приз OLIMPBET ICE AWARDS в номинации «По бразильской системе». Его получит та команда, которая первой забьет 100 голов за сезон. У ближайших преследователей из «Норильска» пока 24 шайбы.