«Норильск» — самый яркий клуб OLIMPBET ВХЛ, а «Спартак» — лидер OLIMPBET МХЛ. Главные события двух лиг в октябре

Подводим итоги ВХЛ и МХЛ, а также премии OLIMPBET ICE AWARDS в этом месяце.

Мощный октябрь «Зауралья», провал «Ижстали», отставка в «Югре»

Московскую «Звезду» смело назовем открытием первых месяцев чемпионата ВХЛ. Армейцы лихо начали регулярку, возглавляли лигу по итогам сентября и остались в группе лидеров после второго месяца регулярки. Хотя октябрь команда Рината Хасанова провела скромнее. Домашняя серия против уральских клубов принесла только две победы в четырех матчах. «Южный Урал» и «Челмет» отобрали очки у лидера. Не задался и следующий выезд: «Звезда» уступила «Дизелю» и «Кристаллу», которые даже не входят в зону плей-офф.

От лидера — к аутсайдеру. Октябрь не изменил печального положения «Ижстали». Ижевский клуб держится за последнюю строчку таблицы, хотя за последний месяц выиграл целых три матча! Целых — потому что в сентябре у «Ижстали» только одна победа. Порадоваться стоит за защитника Николая Полунина, который забрал приз в номинации OLIMPBET ICE AWARDS «Железный человек». Он первым в сезоне заблокировал 50 бросков, а всего за 18 игр поймал на себя шайбу 55 раз. Вот уж кто точно бьется за каждый момент, даже если команда идет на последнем месте.

Успешный отрезок в октябре выдала «Рязань-ВДВ». «Десантники» остались без очков только в матче с «Ижсталью», который завершился с разницей в одну шайбу. Удачная серия позволила команде взлететь в группу лидеров. И пусть «Рязань» не всегда играет результативно (исключение — разгром «Тороса» (7:0)), она набирает важные очки, которые помогут в борьбе за плей-офф, куда команда из Рязани не попадала уже три сезона. Нельзя не отметить «Зауралье». Курганский клуб разогнался еще в конце сентября, а в октябре выдал победную серию из восьми матчей.

К разочарованиям на старте сезона отнесем «Югру». Один из самых статусных клубов ВХЛ после двух месяцев чемпионата не входит в зону плей-офф. Неудивительно, что главный тренер Сергей Решетников отправлен в отставку, а руководство в поисках нового специалиста. Временно исполняющим обязанности назначен Александр Перов.

В ВХЛ достаточно команд, матчи которых действительно приятно посмотреть. Возьмем «Норильск». Северный клуб после двух месяцев отмечен необычными достижениями. Команда входит в лидеры как по заброшенным, так и по пропущенным шайбам. В октябре идеальный баланс получалось поймать далеко не в каждом матче. Самое болезненное поражение клуб потерпел от АКМ, пропустив девять шайб (0:9). Настоящий кошмар для тренерского штаба!

АКМ, что удивительно, через пару игр сама попала под раздачу: команда из Тулы, которую активно сватают в КХЛ, разгромно уступила «Динамо Алтай» (3:7). Разве такие результаты матчей не повод, чтобы обратить больше внимания на чемпионат ВХЛ?

Игроки «Белых Медведей» в матче с «Сибирскими Снайперами». Фото ХК «Белые Медведи»

Суперсерия «Белых Медведей», трудности «Локо», плотность на «Востоке»

На «Западе» в «Золотом» дивизионе МХЛ сохранилось лидерство «Спартака». Москвичи без поражений прошли сентябрь, а прервалась успешная серия только 7 октября. И команду накрыл мини-кризис. Впрочем, даже четыре поражения подряд не помешали сохранить первую строчку в таблице. «Спартак» — одна из самых результативных команд МХЛ, но в то же время пропускают красно-белые достаточно мало, а вратарь Ярослав Кузьменко входит в лидеры лиги по статистическим показателям.

Признаюсь, большего на старте регулярного чемпионата ожидал от «Локо». Не то чтобы команда Олега Таубера серьезно расстраивает результатами. Просто в некоторых матчах наблюдается странная картина, как ярославцы разваливаются в обороне. Шесть шайб они пропустили от «Алмаза», оба матча с «Академией Михайлова» получились богатыми на голы, и «Локо» получил 11 пробоин.

С отъездом в Северную Америку талантливого голкипера Сергея Мурашова роль основного вратаря перешла 20-летнему Максиму Майорову. Сын легендарного Василия Кошечкина пока не безупречен, зато с нападением у ярославцев полный порядок. Выделю Вадима Дудорова, который получил приз OLIMPBET ICE AWARDS в номинации «Идеальный баланс». Форвард «Локо» первым в сезоне забросил 10 шайб и сделал 10 передач. Правда, есть нюанс: один из голов нападающий оформил за «Локо-76».

В «Серебре» выделились очевидные фавориты, которые поспорят за первую строчку. «Динамо-Шинник» и получившая понижение в прошлом сезоне «Красная Армия» прошли октябрь практически безупречно. У москвичей — ни одного поражения за месяц, у клуба из Белоруссии — лишь одна осечка в матче с «Атлантом». А вот на «Востоке» в «Серебряном» дивизионе команды идут гораздо плотнее. «Локо-76», «Ладья» и «Толпар», который непривычно видеть вне элиты, делят топ-3.

Конкуренция на «Востоке» очень серьезная. Что до «Золотого» дивизиона, то на конец октября фиксируем лидерство «Омских Ястребов». Главный тренер Виталий Черночуб, один из самых перспективных специалистов МХЛ, проделал большую работу. В прошлом плей-офф сибиряки вылетели во втором раунде, но сейчас команда еще серьезнее окрепла и выдала классный старт сезона. В своем дивизионе «Ястребы» — самая малопропускающая команда и вторая по забитым голам. Опережают омичей только «Белые Медведи». Челябинцы показывают зрелищный хоккей, а октябрь вовсе прошли без поражений. И не забывайте, что летом в клубе сменился главный тренер! Марат Аскаров пошел на повышение в «Челмет», а команду МХЛ доверили белорусу Дмитрию Шульге.

Не обошлось в октябре и без отставок. После неудачного старта сезона сменили тренера в «Сибирских Снайперах». Льва Бердичевского поблагодарили за работу, а новым рулевым назначили Дениса Маскаленко. В «АКМ-Юниор» вернулся Юрий Наваренко, сменивший Алексея Вербицкого. Перестановки в «Барысе» коснулись и «Снежных Барсов» — теперь за клуб МХЛ отвечает Андрей Шаянов.