Пять из пяти — теперь в МХЛ! Первый приз сезона едет в Ярославль

Списки первых обладателей премии OLIMPBET ICE AWARDS, которую в нынешнем сезоне вручают по целому ряду категорий в ВХЛ и МХЛ, пополняются каждую неделю. Уже известны первые лауреаты как в личных, так и в командных номинациях. И если призы за первые хет-трики сезона, как и награда за пять побед подряд, одержанных в ВХЛ, достались представителям системы ЦСКА, то в МХЛ «Пять из пяти» первыми выбили представители «Локо-76».

Таким образом, вслед за победами хоккеистов «Красной Армии» и «Звезды» триумфатор OLIMPBET ICE AWARDS появился и в Ярославле. Что не может не радовать жителей одного из самых хоккейных городов России.

«Локо-76». Фото Официальный сайт «Локо-76»

Воля к победе

Этот статус, между прочим, подтверждается и тем, что Ярославль представлен в МХЛ сразу двумя командами. В Западной конференции Золотого дивизиона выступает «Локо», считающийся главной молодежной командой клуба. А в Серебряном дивизионе, причем в Восточной конференции, играет «Локо-76», созданный в 2021 году на базе ранее существовавшей команды «Локо-Юниор».

Тем не менее, статус «младшего брата» нисколько не смущает «Локо-76», перед которым на сезон поставлена задача пробиться в элитный дивизион. И пока в таблице ярославцы идут вторыми, уступая только «Снежным барсам» из Астаны. При этом казахстанские хоккеисты сыграли на три встречи больше.

«Локо-76» против «Снежных Барсов». Фото Официальный сайт «Локо-76»

А в очных встречах этих команд, сыгранных на самом старте первенства, «Локо-76» дважды оказался сильнее в овертаймах (3:2 и 5:4). В первой игре победная шайба на счету Алексея Эльблауса, во второй — Алексея Пронина, который в том матче оформил дубль. При этом за два матча ярославцы лишь раз позволили «Снежным барсам» повести в счете.

Вообще, стоит отметить волевой характер «Локо-76», который вслед за этим выиграл и третий матч подряд в дополнительное время — у «Красноярских рысей» (4:3). А в своем четвертом матче ярославцы уже в основное время победили сибиряков со счетом 6:2 и оказались в одном шаге от победы в номинации «Пять из пяти» OLIMPBET ICE AWARDS.

Разгром по расписанию

Для того, чтобы сделать последний шаг на этом пути, юным хоккеистам необходимо было обыгрывать «АКМ-Новомосковск». Задача вполне посильная, ведь эта команда из Тульской области — дебютант МХЛ, и до этого четырежды подряд проиграла дома. В качестве обидчиков выступили те же «Красноярские рыси» и «Снежные барсы».

«Локо-76» против «Красноярских Рысей». Фото Официальный сайт «Локо-76»

«Локо-76» решил не испытывать удачу, и с первых минут игры стал штурмовать ворота соперников. Уже на первых минутах Иван Порада проверил на прочность штангу. Но затем сыграло старое неписаное спортивное правило, и хозяева открыли счет — Иван Зотов первым успел на добивание.

Свое лидерство «АКМ-Новомосковск» удерживал до самого конца первого периода, а затем «Локо-76» выстрелил дуплетом, выйдя вперед всего за 16 секунд! Сначала защитник Максим Мануилов мощно щелкнул от синей линии, а затем хозяева ошиблись в своей зоне, и отличился лучший снайпер ярославцев Владимир Кузнецов.

Получив сразу два гола «в раздевалку», хоккеисты «АКМ-Новомосковск» так расстроились, что пропустили и «из раздевалки». Это Порада вновь получил шанс в самом начале периода и на этот раз уверенно переиграл в дуэли голкипера. Через три с небольшим минуты игроки этого же звена организовали и четвертую шайбу — на этот раз отличился Дмитрий Якуценак.

«Локо-76». Фото Официальный сайт «Локо-76»

А в середине игры «Локо-76» снял все вопросы о победителе, быстро забив еще дважды. Четвертое звено гостей тоже поучаствовало в голевом празднике — забил Даниил Орлов. Меньше чем через две минуты дубль оформил Кузнецов, для которого это был уже пятый гол за пять матчей. Вторая половина игры вышла не слишком богатой на события. Но итог — более чем уверенная победа ярославцев со счетом 6:1. Есть «Пять из пяти»!

Следом, кстати, «Локо-76» отправился в гости к лидерам Золотого дивизиона на Востоке, и прервал серию побед. Впрочем, ярославцы прилично смотрелись на фоне «Чайки» и «Ирбиса». А впереди у команд новые матчи и новые номинации OLIMPBET ICE AWARDS. Так, «Снежные барсы» выполнили уже половину из нормы в 100 заброшенных шайб, необходимых для победы в категории «По бразильской системе». Также по графику больше четырех в среднем голов за игру идут петербургский «СКА-1946», «Красная армия», «Локо» и бобруйский «Динамо-Шинник».