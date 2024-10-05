«Спартак» идет без поражений, «Норильск» бьется за лидерство. Как прошел сентябрь в МХЛ и ВХЛ

Не успели мы оглянуться после старта нового хоккейного сезона, как он уже разменял первый месяц на второй. Сентябрь вместил в себя немало классных голов, ярких матчей, сюрпризов и неудач — словом, всего, за что болельщики и любят хоккей. Те, кто обращает внимание только на КХЛ, многое теряют.

А еще в сентябре своих обладателей нашли сразу четыре награды OLIMPBET ICE AWARDS, вручаемые титульным партнером ВХЛ и МХЛ. Мы узнали имена авторов первых хет-триков сезона, а также команд, одержавших по пять побед подряд. Давайте вспомним главные события начала сезона.

Гори, сияй, моя звезда

В ВХЛ почти весь сентябрь напалмом жгла московская «Звезда». Клуб из системы ЦСКА под управлением Рината Хасанова еще в прошлом сезоне показал себя, но столичные ребята начали новый, вообще не замечая соперников. Они начали с четырех побед в рамках выездного турне, где были повержены «Торос», «Ижсталь», «Олимпия» и «Молот. Затем добавили три домашних выигрыша — над «Нефтяником», «Барсом» и «Челнами». А после успеха в гостевой встрече с также входящим в группу лидеров «Норильском» армейцы вплотную подобрались к рекорду лиги по числу побед подряд со старта чемпионата.

ХК «Звезда». Фото Официальный сайт ХК «Звезда»

К этому моменту «Звезда» выбила и приз OLIMPBET ICE AWARDS в номинации «Пять из пяти», а лидер атак москвичей Данила Хулапов взял награду в категории «Кепки долой», оформив хет-трик в Кирово-Чепецке. Но сделать последние шаги к достижению команда не смогла. Отправившись из Норильска в Красноярск, красно-синие в игре с «Соколом» довели дело до буллитов, но первого поражения в сезоне избежать не смогли — 3:4. Еще через день со «Звездой» негостеприимно обошелся новокузнецкий «Металлург».

Несмотря на смазанную концовку сентября, москвичи остались во главе таблицы лиги с 19 набранными очками. Команда демонстрирует отличный атакующий хоккей, забрасывая в среднем больше четырех шайб за игру. Хулапов возглавляет список лучших снайперов ВХЛ (9 шайб в 11 матчах), а Егор Брютов пока лучший по системе «гол+пас» среди защитников (три гола и семь передач в 10 играх). Они, кстати, были признаны лигой лучшими в своем амплуа по итогам месяца.

ХК «Звезда». Фото Официальный сайт ХК «Звезда»

Хотя за этими подвигами «Звезды» все немного упустили, что теневым лидером лиги является «Динамо-СПб». Фарм-клуб московского «Динамо» уже сравнялся с конкурентом. Петербуржцы начали сезон с четырех побед подряд, затем уступили дома альметьевскому «Нефтянику» и больше до нынешнего дня очков не теряли. По средней результативности «Динамо-СПб» превосходит «Звезду», плюс у них самая надежная оборона лиги во главе с вратарем Евгением Ярославлевым, который в пяти матчах оформил уже два «сухаря». Это позволило ему стать лучшим голкипером месяца.

При этом всего в одном шаге позади динамовцев находится «Норильск», также ставший одним из главных открытий сезона. Самый северный клуб мира на второй сезон настолько освоился в лиге, что ставит самые высокие цели. И если бы не поражения от прямых конкурентов, впечатление от игры «Норильска» было бы еще более ярким. Но «Звезда» выиграла в Заполярье на классе, а «Динамо-СПб» попросту разгромило хозяев арены «Арктика» со счетом 8:2. И на пятки «Норильску» наступают и «Металлург», и «Молот», и «Химик», и «Рязань-ВДВ» — октябрь обещает быть очень жарким.

ХК «Норильск». Фото Официальный сайт ХК «Норильск»

Что касается разочарований, то самым явным из них стал неудачный старт действующего чемпиона. Альметьевский «Нефтяник» большую часть сентября провел на последнем, 33-м месте в таблице и не одержал за месяц ни одной победы в основное время — все три успеха были добыты в овертаймах. Плюс к этому чемпион неважно играет в обороне — 37 пропущенных шайб, хуже только главные аутсайдеры из «Ижстали». Хотя в начале октября команда из Татарстана все-таки победила дома крепкий «Рубин» со счетом 5:3 и начала подниматься со дна. Несмотря на такие результаты, главному тренеру «Нефтяника» Артему Анисимову удалось сохранить свой пост. В отличие, например, от соседних «Челнов», где после слабого старта и пяти поражений подряд указали на дверь Александру Соколову. Первая же отставка в ВХЛ состоялась еще в середине сентября — после трех неудач в четырех стартовых играх на выход из воронежского «Бурана» попросили Алексея Медведева.

«Первый месяц OLIMPBET чемпионата МХЛ получился насыщенным, мы видим, что принятые стратегические решения работают, то есть появляются новые молодые таланты, а лидеры МХЛ сезона-2023/24 поднялись во взрослый хоккей и выступают за команды КХЛ. Целая плеяда молодых игроков бьется за место в составе с более опытными хоккеистами: Егор Сурин и Марк Ульев — в «Локомотиве», Иван Демидов — в СКА, Иван Рябкин — в «Динамо», Дмитрий Бреус — в «Торпедо», Эмиль Пьянов — в «Северстали». Посмотрите на турнирную таблицу, мы видим, что есть конкуренция. В «Серебряном» дивизионе Востока лидируют «Снежные Барсы», которые год назад не попали в плей-ин. На Западе мощную игру показывает МХК «Спартак», не потерпевший ни одного поражения и «Динамо-Шинник», который лидирует в «Серебряном» дивизионе. Здорово себя проявляют дебютанты 2008 года, которые проводят первые матчи на молодежном уровне. Еще год назад они выступали за спортивные школы, а сейчас делают первые шаги в профессиональном хоккее и в ближайшие годы будут претендовать на попадание в КХЛ. Проспект «Ирбиса» Андрей Пустовой повторил достижение Матвея Мичкова и стал автором одного из самых «молодых» голов в истории Лиги. Уже нашли своих первых обладателей две премии OLIMPBET ICE AWARDS, которые вручаются в сезоне-2024/25. Нападающий «Красной Армии» Олег Майстренко получил приз за первый хет-трик чемпионата, а команда «Локо-76» — за серию из пяти побед подряд», — заявил вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.

Андрей Пустовой. Фото Официальный сайт ХК «Ирбис»

Даешь, молодежь

В МХЛ и команд куда больше, и структура розыгрыша более запутанная. К примеру, волей календаря одни команды за сентябрь провели по семь матчей, а другие успели перевалить за десяток. Но и интересных игр, и интриги здесь не меньше.

На Западе в Золотом дивизионе лидирует московский «Спартак». Красно-белые остались единственной из 38 команд лиги, до сих пор не знающей поражений. В десяти матчах они одержали десять побед, только две из которых случились не в основное время. До овертайма на своем льду дотянули «Сахалинские Акулы» (3:4), а дольше всех продержался «Атлант» на старте сезона — судьбу матча в пользу красно-белых решили буллиты. Очень любопытно, что за день до того стартовый матч сезона не состоялся из-за проблем мытищинского клуба с заявкой игроков, и «Спартак» получил техническую победу. Обращает на себя внимание крепость обороны столичной дружины — признанный лучшим вратарем месяца на Западе Ярослав Кузьменко пропустил только пять шайб в четырех проведенных матчах.

«Сахалинские Акулы» — «Спартак». Фото Официальный сайт ХК «Сахалинские Акулы»

Впрочем, победную поступь москвичей можно объяснить и тем, что у них пока не было соперников топ-класса. И настоящий уровень спартаковцев можно будет увидеть меньше чем через неделю в двух матчах с действующим обладателем титула «СКА-1946», который в сентябре стал лучшей командой по индексу силы. Петербургская команда приедет в столицу разозленной поражением в дерби с «Динамо-СПб», и легкой прогулки «Спартаку» ждать не стоит. Также в тройку лидеров «Золота» входит московское «Динамо», но у них как раз оппоненты были те же, что и у красно-белых.

В Серебряном дивизионе долго лидировала «Красная Армия». Армейская молодежь и действительно мощно начала сезон, записав себе на счет шесть побед подряд. В матче, завершившемся неудачей «Крыльев Советов», лидер красно-синих Олег Майстренко оформил первый хет-трик первенства и стал лауреатом OLIMPBET ICE AWARDS в номинации «Кепки долой». Но после забойного начала «Красная Армия» неудачно съездила в Петербург, привезя «баранку» после двух матчей, а третье подряд поражение потерпела от подмосковных «Русских Витязей».

Воспользовавшись неудачами армейцев, на первое место вышло бобруйское «Динамо-Шинник». У белорусской команды обращает на себя внимание результативность — 49 шайб в 11 встречах. При этом отличную статистику показывает форвард Николай Салыго, за 11 матчей настрелявший 17 (10+7) очков. При этом он едва не побил рекорд лиги, в стартовых пяти турах отличившись восемь раз — на один гол меньше, чем год назад Глеб Трикозов из «Омских Ястребов». Ничего удивительного, что Салыго был признан лучшим нападающим сентября на Западе, хотя в споре бомбардиров ему всего один гол уступает Вадим Дудоров из «Локо». А приз лучшему защитнику забрал еще один игрок команды из Бобруйска Александр Яценко — он также возглавляет список бомбардиров в своем амплуа.

Если считать по потерянным очкам, то совсем рядом с дуэтом лидеров «Серебра» также подмосковный «Капитан» и «Тайфун» из Владивостока. Также на Западе случилась первая тренерская отставка сезона. В тульском «АКМ-Юниоре», проигравшем все семь матчей на старте, теперь рассчитывают на Алексея Вербицкого. А старшая команда «Академии Михайлова», как стало известно, в начале декабря примет первую в истории МХЛ «Молодежную классику» — в матче под открытым небом туляки сыграют со «СКА-1946».

МФК «Тайфун». Фото Официальный сайт МФК «Тайфун»

На Востоке борьба за верхние места в таблице куда как более плотная. В Золотом дивизионе в интервале трех очков уместились сразу четыре команды — «Омские Ястребы», «Ирбис», «Чайка» и «Мамонты Югры». Лидируют омичи, главным козырем которых стала надежная защита — 17 пропущенных шайб за 10 встреч, меньше только у «Спартака». А их вратарь Сергей Долгов, признанный лучшим в сентябре на Востоке, — лидер лиги по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности.

У идущего вторым «Ирбиса» есть свой повод для гордости — их форвард Андрей Пустовой повторил рекорд МХЛ, принадлежавший ранее Матвею Мичкову — стал вместе с нынешним игроком «Филадельфии» самым молодым дебютантом, забросившим шайбу в первой же игре. Пустовой отличился в возрасте 15 лет 8 месяцев и 27 дней, поразив ворота «Кузнецких Медведей». Казанцы со старта выдали серию из семи побед подряд, причем пять матчей выиграли на выезде. Остановили их в Магнитогорске «Стальные лисы». А вот «Мамонты Югры» хоть и делят третье место с «Чайкой», но провели на два матча меньше всех конкурентов и являются лидерами, если смотреть по потерянным очкам.

Свои скрытые лидеры есть и в Серебряном дивизионе. «Толпар» и «Локо-76» отстают от первого места, но при этом провели на три игры меньше. Кстати, «Локо-76» стал первой командой МХЛ, одержавшей со старта пять побед подряд, и забрал OLIMPBET ICE AWARDS в категории «Пять из пяти». Железнодорожники выиграли три овертайма подряд у «Снежных Барсов» и «Красноярских Рысей», затем еще раз огорчили сибиряков и разгромили «АКМ-Новомосковск». Затем, правда, споткнулись на «Ирбисе» и «Чайке».

«Локо-76». Фото Официальный сайт «Локо-76»

А поверженные ярославцами «Снежные барсы» и «Красноярские Рыси» пока идут во главе таблицы. Хотя в число фаворитов перед началом первенства не входили. Обе команды играют в бесшабашный хоккей — не отличаясь крепкой обороной, они стремятся забросить больше, чем пропустят. У астанинской команды уже 50 голов, у красноярской — 45 за 12 игр. Неудивительно, что и те и другие всерьез претендуют на OLIMPBET ICE AWARDS в номинации «По бразильской системе», для победы в которой нужно первым добраться до отметки в 100 шайб. При этом признанный лучшим нападающим месяца игрок «барсов» Кирилл Ляпунов делит с белорусом Салыго лидерство в списке бомбардиров с 17 (7+10) очками. А его партнер Бейбарыс Оразов стал лучшим защитником сентября — он сделал хет-трик в игре против «АКМ-Новомосковск», а всего на его счету 10 (4+6) очков — это лучший показатель среди игроков обороны во всей лиге.

«Итоги первого месяца хоккейного сезона и премии OLIMPBET ICE AWARDS нас очень радуют. Уже определены первые четыре победителя в МХЛ и ВХЛ, а впереди еще более 20 неразыгранных номинаций. Мы гордимся тем, что премия мотивирует игроков и команды стремиться вперед и достигать всё новых успехов, и считаем важным отмечать и награждать лучших представителей хоккейного сообщества, которые вносят значительный вклад в развитие игры», — сказал директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.

Также в компании отметили клубы, на которые чаще всего делают ставки игроки — в ВХЛ в топ-5 попали «Молот», «Югра», «Металлург», «Омские Крылья» и «Ижсталь», а в МХЛ — «Снежные Барсы», МХК «Спартак», «Авто», «Белые Медведи» и «Красноярские Рыси». Самый крупная ставка сентября — 296 тысяч рублей на игру Молодежной лиги «СКА-1946» — «Локо».