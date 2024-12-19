Трофеи едут в Петербург и Заполярье. У OLIMPBET ICE AWARDS новые герои

Петербургские «сухари» и норильские голы.

Пока другие лиги в российском спорте ушли на паузу, в OLIMPBET Чемпионате России ВХЛ и OLIMPBET МХЛ кипит жизнь. Матчи будут идти без антрактов до самых новогодних каникул. А тем временем кое-кто из игроков успевает преподнести себе подарки в виде побед в номинациях премии OLIMPBET ICE AWARDS.

В начале сезона казалось, что количество этих призов, которых учреждено по 14 на каждую лигу, почти что бесконечное — вручать не перевручать. Но к середине декабря уже больше половины наград нашли своих счастливых обладателей. Представляем вам еще пару свежеиспеченных триумфаторов.

АКМ — «Динамо» СПб. Фото Официальная группа «Динамо» СПб в ВК

От Казани до Петербурга

В ВХЛ лидерство по-прежнему у петербургского «Динамо». Клуб уверенно идет по турнирной дистанции — о доминации речи нет, но динамовцы действуют стабильнее конкурентов, а порой выдают концерты даже в матчах с ближайшими преследователями. Например, совсем недавно «Динамо» в домашних матчах уверенно разобралось с командами «Торпедо-Горький» и «Химик», идущими сейчас на четвертом и третьем местах соответственно.

Нижегородцам хозяева льда отгрузили семь безответных шайб, а воскресенцам — пять. Из этих матчей легко сделать вывод, что одним из главных козырей петербургской дружины является оборона. И это действительно так, ведь в 33 проведенных матчах «Динамо» пропустило только 55 шайб. На втором месте по этому показателю идут «Рязань-ВДВ» и тюменский «Рубин», которые по 70 раз видели красный свет за своими воротами.

«Химик» — «Динамо» СПб. Фото Официальная группа «Динамо» СПб в ВК

При этом примечательно еще и то, что в матчах с «Торпедо-Горький» и «Химиком» тренерский штаб петербуржцев использовал разных вратарей и оба отыграли на ноль. А для являющегося основным голкипером команды Евгения Ярославлева «сухарь» против подмосковного клуба стал уже шестым в сезоне. Еще 30 ноября он успел стать обладателем премии OLIMPBET ICE AWARDS как раз в номинации «Сухарь», став первым в лиге вратарем, не пропустившим в пяти играх сезона.

Интересно, что 30-летний Ярославлев не имеет отношения ни к московской, ни к петербургской школам хоккея. Он уроженец Казани и выпускник системы «Ак Барса». Поиграв за «Ирбис» в МХЛ, «Барс» и альметьевский «Нефтяник» в ВХЛ, в 2018-м Евгений покинул Татарстан и на протяжении шести сезонов защищал ворота «Зауралья» из Кургана. Поэтому болельщикам, которые следят за второй по рангу российской лигой, этот игрок отлично знаком. В прошедшее межсезонье Ярославлев решил перейти в систему «Динамо» и, похоже, не прогадал — на данный момент он лучший голкипер ВХЛ и уже успел успешно дебютировать в КХЛ в октябрьском матче против «Салавата Юлаева» (4:2) отразив 28 бросков.

Евгений Ярославлев. Фото Официальная группа «Динамо» СПб в ВК

Мы уже не раз рассказывали, какая плотность царит в турнирной таблице ВХЛ. Например, сейчас третье место от 18-го отделяют каких-то девять очков. Это гарантирует постоянную интригу и перестановки — если перестать пополнять счет, можно быстро увязнуть где-то в середине. Это в начале декабря в полной мере ощутил «Норильск».

Волей календаря северяне получили выходные от матчей с 4 по 13 декабря. И за это время откатились аж за пределы первой десятки. Хотя еще недавно входили в число лидеров. Впрочем, для «Норильска», играющего в веселый и порой даже бесшабашный хоккей, ничего еще не потеряно. А скрасить ожидание новых матчей им может помочь тот факт, что в последней игре перед паузой форвард команды Данила Дяденькин стал лауреатом OLIMPBET ICE AWARDS.

Данила Дяденькин. Фото Официальная группа ХК «Норильск» в ВК

Тогда норильчане на выезде обыграли барнаульское «Динамо-Алтай», которое как раз отчаянно пытается выбраться из низов турнирной таблицы. Гости открыли счет в первом периоде после сольного номера Вячеслава Скобелева, но в середине встречи Александр Когалев выравнял положение. Две единицы горели на табло всего пару минут — на площадку вышло ударное звено «Норильска», и после выигранного вбрасывания Дяденькин бросил точно в угол. Для форварда, занимающего второе место в списке бомбардиров ВХЛ (19+16), это был уже пятый победный гол в сезоне, и он заслуженно первенствовал в номинации «Супергерой».

Тульская классика

В МХЛ главным событием декабря уже стала «Зимняя классика» в Туле — на льду стадиона «Арсенал» под открытым небом сошлись местная «Академия Михайлова» и петербургский «СКА-1946». Туляки до этого ни разу не побеждали армейцев в рамках регулярных чемпионатов МХЛ, но к этому матчу с грозным соперником и прямым конкурентом по Золотому дивизиону Западной конференции подошли на впечатляющей победной серии.

«СКА-1946» — «АКМ-Юниор». Фото Официальная группа ХК «СКА-1946» в ВК

Хотя и «СКА-1946» провел ноябрь на подъеме. Проиграв в первом матче месяца «Спартаку», петербуржцы затем одержали семь побед подряд, вышли на первое место в индексе силы МХЛ и получили премию OLIMPBET ICE AWARDS в ежемесячной категории «Прорыв месяца». С чем мы их и поздравляем. Петербуржцы обошли уфимский «Толпар», «Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска, «Спартак» и «Омских ястребов»

И матч в Туле, и все, что происходило вокруг него, оправдали ожидания. Ярко, красиво, увлекательно. Команды собрали на трибунах почти 4,5 тысячи зрителей, а также немало почетных гостей. Победа же со счетом 3:2 благодаря голу Данилы Булатова в овертайме досталась хозяевам, которые получили специальный кубок, стилизованный под самовар. После этого «Академия Михайлова» одержала еще пару побед и довела свою серию до 14 выигрышей подряд — очень впечатляет. В последний раз туляки проигрывали еще в октябре «Динамо-Шиннику».

«АКМ-Юниор». Фото Официальная группа ХК «СКА-1946» в ВК

Что же касается петербуржцев, то они в начале месяца проиграли еще и «Динамо» Спб и в результате уступили лидерство в индексе силы на Западе московскому «Спартаку». Впрочем, до конца календарного года «СКА-1946» проведет еще шесть матчей. Да и вообще вся борьба в регулярном чемпионате еще впереди.

Чат-бот для болельщиков

А еще можно испытать себя и свою удачу в новом конкурсе прогнозов от OLIMPBET. Букмекер запустил чат-бот для болельщиков, где можно получить бонусы, фрибеты и эксклюзивный мерч за свои прогнозы на матчи ВХЛ и МХЛ.

Участвовать можно в еженедельных конкурсах прогнозов: нужно выбирать исходы матчей, за каждый верный прогноз начисляются баллы. В конце каждой недели 50 участников, набравших больше всего очков, получат до 20 000 рублей бонусами.

Также в чат-боте доступны задания по премии OLIMPBET ICE AWARDS. Пользователи могут угадывать победителей в номинациях, например, кто из защитников первым в сезоне забросит 10 шайб и станет обладателем кубка «Лучшая защита — это нападение»? Или какая команда первой обеспечит себе место в плей-офф и выиграет в номинации «Все мысли о кубке»?

Чем больше совпадений, тем круче награда. В финале сезона будет разыгран эксклюзивный мерч и фрибеты с общим призовым фондом на 1 500 000 рублей. Выполнять задания можно до конца сезона-2024/25.