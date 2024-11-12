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OLIMPBET ICE AWARDS

Сегодня, 13:30

Уделал по хитам обладателя Кубка Гагарина! В МХЛ и ВХЛ — новые герои OLIMPBET ICE AWARDS

Михаил Скрыль
Корреспондент
Азамат Махмутов, «Ирбис».
Фото Официальный сайт «Ирбиса»
«Ирбис».
Фото Официальный сайт «Ирбиса»
«Торос».
Фото Официальная группа «Тороса» в ВК
Вадим Чеботарев, «Торос».
Фото Официальная группа «Тороса» в ВК
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Определились победители номинаций «Крепкий орешек» ВХЛ и «Прорыв месяца» МХЛ.

Премия OLIMPBET ICE AWARDS разнообразила программу сезонов МХЛ и ВХЛ. К ноябрю матчи сбиваются на рутину, но любопытных событий от этого меньше не становится. Первая неделя месяца определила новых победителей премии, о которых мы готовы рассказать.

«Крепкий орешек» в OLIMPBET ВХЛ

ВХЛ считается жесткой лигой. В командах достаточно опытных хоккеистов, которые любят и умеют играть в тело. Недаром многие тренеры, комментируя переходы молодых игроков в клубы ВХЛ, говорят примерно следующее: парень должен научиться играть с мужиками. А хоккей все и обожают за честную борьбу, силовые приемы, стычки. В начале ноября определился победитель номинации «Крепкий орешек» ВХЛ. Вадим Чеботарев из «Тороса» первым в чемпионате провел 50 силовых приемов. Для этого защитнику нефтекамцев хватило 23 матчей.

Вадим Чеботарев, «Торос».
Фото Официальная группа «Тороса» в ВК

Всего за 25 игр Чеботарев 56 раз хитанул соперников. Это лучший результат в лиге. Разошелся уроженец Мытищ в матчах с «Омскими Крыльями» и «Торпедо-Горький», когда оформил по пять силовых приемов. Ближайший конкурент Чеботарева по хитам — Артем Лукоянов. Известный по игре за «Ак Барс» нападающий в силу личных причин опустился в ВХЛ и подписал контракт с «Юнисоном». Голами и передачами форвард радует редко, зато хитами — почти в каждом матче! Их у обладателя Кубка Гагарина уже 50 за 21 игру.

Заряженность победителя номинации «Крепкий орешек» легко объясняется. Вадим вернулся в ВХЛ из чемпионата Казахстана, где провел два года за ташкентский «Хумо». Хоккеист хочет закрепиться в хорошо знакомой лиге, а с его габаритами (рост — 194 см, вес — 97 кг) силовая борьба должна быть одним из главных оружий в игре без шайбы. Вот и получается, что в 24 года Вадим входит в число самых жестких защитников ВХЛ.

Нефтекамцы к середине ноября не входят в зону плей-офф, но держатся близко к топ-16. Плотность в таблице очень высокая, и серия из нескольких побед позволит команде значительно улучшить позиции. За плей-офф «Торос» поборется — сомнений в этом не возникает.

«Торос».
Фото Официальная группа «Тороса» в ВК

Прорыв месяца в OLIMPBET МХЛ

Интригами и закрученными сюжетами также богата МХЛ. Обратим внимание на «Ирбис». Казанская молодежка выдала потрясающий октябрь и выиграла премию «Прорыв месяца». Шесть побед подряд позволили команде Максима Овчинникова подняться в тройку лидеров «Золотого» дивизиона Восточной конференции. А вот ноябрь для «Ирбиса» начался неутешительно: казанцы проиграли три матча кряду прямым конкурентам: «Омским Ястребам» и «Белым Медведям». Все игры получились близкими по счету, две завершились в овертаймах, но победы забирали соперники.

Вернемся в октябрь. Победа казанцев в номинации OLIMPBET ICE AWARDS «Прорыв месяца» не вызывает вопросов, если проанализировать результаты матчей. Важное уточнение: данная номинация предполагает сложную математическую формулу, которая учитывает в том числе матчи сентября. Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым количеством баллов: за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% ее баллов, в случае победы в овертайме или по буллитам — 12,5%.

«Ирбис».
Фото Официальный сайт «Ирбиса»

«Ирбис» в октябре обыграл «Мамонтов Югры» и «Омских Ястребов» — лидеров «Востока». Тем самым заработал дополнительные очки, ведь соперники классно провели сентябрь. Это и позволило победить в номинации «Прорыв месяца». А главное — команда Овчинникова прошла октябрь без поражений и не отдала очки соперникам. Октябрем в Казани явно должны быть довольны. Осталось только перенести этот настрой на оставшиеся матчи ноября, чтобы сохранить высокое место в таблице. В прошлом сезоне плей-офф для «Ирбиса» завершился в первом раунде поражением от «Чайки». Теперь казанцы точно понимают, что чем лучше они проведут регулярку, тем более комфортный соперник им достанется в плей-офф.

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