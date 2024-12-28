В системе «Авангарда» растет новый крутой вратарь. Он лидирует в OLIMPBET МХЛ по «сухарям»

Сергей Долгов — новый победитель премии OLIMPBET ICE AWARDS.

Премия OLIMPBET ICE AWARDS продолжает находить новых героев. Регулярный чемпионат МХЛ перевалил за экватор. В каждой конференции сформировались группы лидеров, которые с большой вероятностью поспорят за первые места. В «Золотом» дивизионе «Востока» развернулась ожесточенная борьба между «Ирбисом», «Омскими Ястребами» и «Мамонтами Югры». Три клуба идут близко по очкам, разрыв между первым и третьим местами — всего четыре балла. А разное количество проведенных матчей только повышает градус конкуренции.

Говоря об успехах омичей, нельзя не отметить вклад голкипера Сергея Долгова. В команде Виталия Черночуба 19-летний уроженец Барнаула забронировал позицию основного вратаря. Долгов провел 28 матчей из 31. В том, что «Ястребы» входят в пятерку самых малопропускающих команд МХЛ, огромная заслуга Сергея. А еще Долгов — лидер лиги по коэффициенту надежности (1,54) и сухим матчам (5).

22 декабря голкипер отметил маленький юбилей. В матче с «Локо-76» Сергей оформил пятый «сухарь» в сезоне и выиграл номинацию OLIMPBET ICE AWARDS «Сухарь». Игра получилась малорезультативной, «Ястребам» для победы хватило двух голов. А вот Долгову пришлось постараться. Вратарь отразил 39 бросков, получив солидную нагрузку в каждом периоде (не меньше 11 попаданий в створ от ярославцев). Этот матч на ноль стал самым энергозатратным для Сергея в сезоне.

Фото ХК «Омские ястребы»

Долгов для «Локо-76» становится самым неудобным голкипером чемпионата. Прошлый матч с ярославской молодежкой также завершился «сухарем» Сергея. Вот только работы ему предложили в два раза меньше — лишь 17 бросков долетели до створа. Ближайший конкурент Долгова по «сухарям» в МХЛ — Ярослав Кузьменко из МХК «Спартак». Голкипер красно-белых отыграл на ноль четыре матча, хотя провел меньше игр. Впрочем, это не имеет большого значения, если мы говорим о статистике «сухарей».

Герой «Омских Ястребов» выступает в МХЛ третий сезон и вырос в первого номера команды Черночуба. Долгов — не самый габаритный голкипер, но компенсирует скромный (по современным вратарским меркам) рост подвижностью и выбором позиции. Пока Сергей играл только на уровне МХЛ, но вполне возможно, что уже в следующем сезоне талантливого голкипера омичи поднимут как минимум в команду ВХЛ. Поступательный прогресс в клубной системе должны оценить и в «Авангарде». Следующей весной истекают контракты Ильи Проскурякова и Павла Хомченко — не исключено, что руководство клуба затеет вратарскую революцию в основе.

За успешное начало сезона Долгова справедливо позвали на Кубок Вызова, который пройдет в Новосибирске. Компанию ему составят партнеры по «Ястребам» — Николай Хворов и Егор Ядыкин, а также главный тренер Виталий Черночуб. По первой половине регулярки Сергей входит в число главных претендентов на приз лучшему вратарю сезона. Осталось не растерять стабильность и уверенную игру во второй части чемпионата. Долгов впервые в эмхаэловской карьере взвалил на себя роль основного вратаря и уже установил рекорд по проведенным матчам за сезон. Началом чемпионата Сергей явно должен быть доволен.