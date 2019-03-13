Малкин набрал 999-е очко в карьере. Видео

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона". Он поучаствовал в третьей заброшенной шайбе своей команды и помог ей выйти вперед - 3:2. Это его 48-я результативная передача в этом сезоне.

Таким образом, теперь на счету россиянина 999 (391 + 608) очков за карьеру.