Малкин набрал 999-е очко в карьере. Видео

13 марта 2019, 03:37
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона". Он поучаствовал в третьей заброшенной шайбе своей команды и помог ей выйти вперед - 3:2. Это его 48-я результативная передача в этом сезоне.
Таким образом, теперь на счету россиянина 999 (391 + 608) очков за карьеру.
Malkin ? Kessel ? Crosby– NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 13 марта 2019 г.
Back-to-back goals from Sidney Crosby give the @Penguins the lead! Watch now: https://t.co/qnTqQbcHKJ pic.twitter.com/F6ssqDup9V