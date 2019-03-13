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13 марта 2019, 03:37

Малкин набрал 999-е очко в карьере. Видео

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона". Он поучаствовал в третьей заброшенной шайбе своей команды и помог ей выйти вперед - 3:2. Это его 48-я результативная передача в этом сезоне.

Таким образом, теперь на счету россиянина 999 (391 + 608) очков за карьеру.

 

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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