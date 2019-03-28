Малкин рассказал, почему не "вышел из тени Кросби" и остался в "Питтсбурге"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" рассказал, как ему удалось ужиться с парнером по команде Сидни Кросби.

– Одна из самых интереснейших для меня тем – вы и Сидни Кросби, – говорю Малкину. – В "Пингвинз" вы бок о бок играете уже 13 лет. Это же спортивная драма, когда в команде – два суперзвездных центрфорварда. Как вам удалось ужиться? И никогда ли не было желания выйти из его тени и перейти в команду, где вы были бы безоговорочным номером один?

– На самом деле было очень много таких мыслей. Они и сейчас иногда возникают. Но моя карьера развивалась таким интересным образом, чтобы этого не произошло.

Первые два года ощущал себя новичком, а никакой не звездой. На третий мы выиграли Кубок Стэнли. У нас была суперкоманда, и думал, что возьмем сейчас еще пять Кубков подряд, и тогда можно спокойно переходить в другой клуб, набирать кучу очков, а может, и вообще заканчивать карьеру. Но сначала я получил серьезную травму, потом – он, и побед вдруг не стало. Мысли об уходе пропали. У нас ничего не получалось, и даже если мы с ним не можем победить, куда еще переходить?!

У меня всегда были очень хорошие отношения с руководством "Пингвинз" – с тем же Марио (Лемье. – Прим. И.Р.), который всегда приходит в раздевалку и поддерживает, даже если мы проигрываем. И, что не менее важно, с самим Сидом. Он очень порядочный, общительный и в то же время скромный человек.

Из-за таких отношений я очень сильно верил в этот клуб. Верил, что мы сможем опять начать побеждать. Хотел остаться в этой команде, потому что был убежден: мы выиграем еще не один Кубок. Не хотел гнаться за очками, передачами, переходить в условную "Флориду", чтобы просто набирать там очки и в начале апреля заканчивать сезон, не попав в плей-офф.

Многие мне говорили: "Вокруг тебя команда будет строиться". Но сколько таких примеров, когда вокруг классного хоккеиста команда вроде строится – и ничего не выходит! Тот же Макдэвид выступает здорово, и "Эдмонтон" проигрывает не из-за того, что он плохой, а потому что генеральный менеджер не может собрать команду-победительницу.

У нас в "Питтсбурге" всегда были генеральные менеджеры (до 2014 года – Рэй Шеро, после – Джим Рутерфорд. – Прим. И.Р.), которые вовремя обменивали игроков. Всегда было какое-то живое движение в команде. И всегда была задача выиграть Кубок Стэнли. Только выиграть. Это и тренер нам внушает, и генменеджер. Так что мысли об уходе возникали, но – когда, куда? Это непростое решение. А вдруг не пойдет, и опять придется менять команду?

– Как Сергей Федоров, который ушел из "Детройта" после 13 выдающихся лет, стал номером один в "Анахайме", получил там больший контракт. И ничего из этого не получилось.

– Много анализировал разных примеров. Да, вроде бы двум суперзвездам в одной команде тяжело уживаться. Но, если посмотреть историю, те же Марио и Ягр выиграли вместе два Кубка. Сакик и Форсберг, два центрфорварда-супервезды, тоже два Кубка взяли. И Айзерман с Федоровым. Да масса примеров! (Игорь Рабинер)

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