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Хоккей

Сегодня, 16:55

«Триколор» впервые покажет чемпионат России по хоккею. За главный трофей сразятся 33 команды

Фото Официальный сайт ВХЛ
Фото Официальный сайт ВХЛ
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Каждый клуб ждет 64 матча регулярки и горячий плей-офф.

За ходом всех регулярных матчей, а также плей-офф турнира можно будет бесплатно следить в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ».

В сезоне-2024/25 в чемпионате России по хоккею среди мужских команд примут участие 33 хоккейных клуба. Всего в регулярном чемпионате, который продлится до 18 марта, соперники проведут по 64 матча. В плей-офф 16 сильнейших коллективов продолжат борьбу за главный трофей лиги Кубок Петрова. Финал турнира запланирован на 29 марта.

15-й сезон Всероссийской хоккейной лиги стартует 2 сентября в 18.30 по московскому времени, где за Кубок Открытия сразятся действующий чемпион ВХЛ альметьевский «Нефтяник» и победитель регулярного чемпионата пермский «Молот». Во вторник, 3 сентября, в 15:00 состоится матч ХК «Норильск» «Магнитка».

Фото Официальный сайт ВХЛ

За ходом юбилейного турнира можно будет следить на телеканале «Хоккейный», который доступен во всех основных подписках на спутнике и через интернет в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ».

«Чемпионат России по хоккею — звучит гордо. Мы надеемся, что Всероссийская хоккейная лига в этом сезоне сохранит и приумножит свою аутентичность и вместе с тем добавит драйва и энергии в этот турнир. В свою очередь, телеканал «Хоккейный» всегда поможет клубам быть с болельщиками на одной волне», — прокомментировала генеральный продюсер «Триколор Спорт» Марина Богомолова.

Телеканал собственного производства «Хоккейный» доступен бесплатно и без авторизации в приложении для Смарт ТВ «Триколор Кино и ТВ», в одноименном мобильном приложении, а также на сайте онлайн-кинотеатра. Кроме того, телеканал входит в состав сетей региональных кабельных операторов и доступен фактически на всей территории России.

Реклама. Рекламодатель НАО «Национальная Спутниковая Компания», ИНН 7733547365 erid:2VfnxxQThdS

Хоккей
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