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15-й Матч звезд FONBET КХЛ впервые пройдет в Новосибирске. История пишется на наших глазах — никогда еще встречи лучших хоккеистов ведущей лиги страны не забирались так далеко на восток.
Решение о том, что новенькая «Сибирь-Арена» станет хозяйкой Недели Звезд хоккея-2025, было принято в августе прошлого года. Соглашение об этом подписали президент КХЛ Алексей Морозов и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. 1 февраля город на берегах Оби примет Кубок Вызова МХЛ, а в следующие выходные на лед выйдут уже звезды КХЛ.
Между прочим, Новосибирск стал первой за пять лет новой точкой на карте Матчей звезд КХЛ после Казани, где уик-энд провели в 2019-м. После двухлетней паузы, вызванной пандемией, игры сильнейших хоккеистов лиги состоялись в Челябинске и Петербурге. Но и для уральцев, и для Северной столицы эти матчи были уже вторыми в истории, чаще их принимала только Москва. Также в разные годы звездные выходные с КХЛ можно было провести в Минске, Риге, Братиславе, Сочи, Уфе и Астане.
Если вдруг полететь или поехать в Новосибирск у вас нет возможности из-за большого расстояния или неотложных дел, то Матч звезд всегда можно посмотреть с помощью телетрансляции. Только делать это обязательно в хорошей компании и с правильным напитком. Лучше всего выбрать «Балтика Безалкогольное» — это безалкогольное пиво идеально подходит для ярких спортивных моментов.
Отметим еще, что после двух сезонов, когда Матч звезд КХЛ проводился в декабре, лига вернулась к привычным датам — после новогодних каникул. При этом во второй раз и впервые с 2011 года игра пройдет в феврале. Одна из самых современных в России «Сибирь-Арена», вмещающая более 10 500 зрителей, является домашней ареной местной «Сибири» с начала прошлого сезона.
Новый ледовый дворец в Новосибирске строили специально для молодежного чемпионата мира-2023, который по известным причинам в России так и не состоялся. «Знаем, как здесь любят свою команду и хоккей, город заждался большого хоккейного праздника. Мы, как и все, переживали, когда Новосибирск лишился права проведения МЧМ, поэтому рады, что можем привезти сюда лучших игроков лиги», — отмечал Морозов.
Регламент проведения звездного уик-энда со временем неоднократно менялся. Напомним, что в далеком уже 2009 году история Матчей звезд началась с соперничества команд, одна из которых была составлена из российских хоккеистов, а вторая — из легионеров. Через пару лет КХЛ перешла к более традиционной дуэли «Восток» против «Запада», а с сезона-2016/17 появился мини-турнир для команд, представляющих четыре дивизиона лиги, — Харламова, Чернышева, Боброва и Тарасова. Наконец, в 2020-м году перешли с игры полными пятерками на более динамичный и зрелищный, что важно для шоу-матчей, формат «три на три».
Таким он и дошел до нынешнего сезона. В первый день пройдут полуфиналы мини-турнира, во второй — матч за третье место и финал — каждая встреча состоит всего из двух периодов по 10 минут. Ничьих и овертаймов не предусмотрено, сильнейшего при равенстве определяют с помощью серии буллитов.
Не забываем и про мастер-шоу — конкурсы, в которых звезды КХЛ будут демонстрировать свои навыки в различных компонентах хоккея. Не секрет, что некоторым болельщикам эта часть звездного уик-энда даже интереснее самих игр. Итоговое расписание Матча звезд таково: 8 февраля все начнется игрой команд дивизионов Боброва и Тарасова, после чего пройдут конкурсы на самый эффектный буллит, самый мощный бросок и самый быстрый круг по площадке, а завершит день второй полуфинал с участием команд дивизионов Чернышева и Харламова. В воскресенье программа откроется игрой за третье место, после чего болельщиков ждет вторая часть мастер-шоу, «Надежная защита» и конкурс капитанов. А затем — финал.
А также не забываем про праздничную атмосферу вокруг Матча звезд. Если вы собираетесь лично побывать на трибунах, приходите пораньше — вас ждут различные активности для болельщиков, незабываемое предматчевое шоу, выступления звезд музыки. Ну а дома перед телевизором смотреть игру лучше всего с «Балтика Безалкогольное».
Составы на Матч звезд КХЛ начали определять еще в ноябре, когда свой выбор сделали болельщики. Они выбирали в каждую из четырех команд по вратарю, защитнику и два нападающих. Следом в процесс включились ведущие хоккейные журналисты, которые добавили в составы по три полевых игрока. Остальных участников — а в каждой команде должно быть по 11 человек — выбирала лига.
Как водится, не обошлось без замен. Так, в январе петербургский СКА расторг контракт с американцем Тони Деанджело, уже выбранным в команду дивизиона Боброва. Отбывшего за океан одноклубника заменил молодой талант армейцев Иван Демидов. Учитывая его форму, сложно утверждать, что кто-то будет сожалеть об этой замене. Другие коррективы в составах вызвала травма голкипера ярославского «Локомотива» Даниила Исаева — лучший вратарь прошлого сезона получил повреждение в январской встрече со «Спартаком». Вместо него в команде дивизиона Тарасова появился Владислав Подъяпольский — новичок московского «Динамо» еще до перехода из тольяттинской «Лады» был выбран в команду дивизиона Харламова. Освобожденное же им место занял другой голкипер волжан Александр Трушков.
Скорее всего, список потерь этим не ограничится — например, не поедет в Новосибирск звездный форвард СКА Евгений Кузнецов, который не выходил на лед после 25 декабря, получив травму в матче с ЦСКА. А пока составы выглядят так.
Дивизион Боброва
Вратари: Максим Дорожко («Витязь»), Иван Бочаров («Торпедо»).
Защитники: Богдан Конюшков («Торпедо»), Александр Никишин (СКА).
Нападающие: Николай Голдобин («Спартак»), Дмитрий Бучельников («Витязь»). Павел Порядин («Спартак»), Иван Демидов (СКА), Тимур Хафизов («Сочи»).
Главный тренер: Алексей Жамнов («Спартак»).
Дивизион Тарасова
Вратари: Владислав Подъяпольский («Динамо» М), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»).
Защитники: Игорь Ожиганов («Динамо» М), Мартин Гернат («Локомотив»).
Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» Мн), Никита Гусев («Динамо» М), Данил Аймурзин («Северсталь»), Руслан Исхаков (ЦСКА), Владислав Каменев (ЦСКА), Сэм Энэс («Динамо» Мн).
Главный тренер: Игорь Никитин («Локомотив»).
Дивизион Харламова
Вратари: Зак Фукале («Трактор»), Александр Трушков («Лада»).
Защитники: Егор Яковлев («Металлург»), Никита Лямкин («Ак Барс»).
Нападающие: Максим Шабанов («Трактор»), Стефан Да Коста («Автомобилист»), Александр Кадейкин («Трактор»), Дмитрий Силантьев («Металлург»), Дмитрий Яшкин («Ак Барс»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»).
Главный тренер: Бенуа Гру («Трактор»).
Дивизион Чернышева
Вратари: Денис Костин («Сибирь»), Никита Бояркин («Барыс»).
Защитники: Тревор Мерфи («Сибирь»), Семен Чистяков («Авангард»).
Нападающие: Рид Буше («Авангард»), Джошуа Ливо («Салават Юлаев»), Александр Хмелевский («Салават Юлаев»), Даниил Гутик («Адмирал»), Сергей Широков («Сибирь»), Александр Гальченюк («Амур»).
Главный тренер: Виктор Козлов («Салават Юлаев»).
И не забываем о том, что еще по одному игроку в каждую команду добавится по итогам Кубка Вызова МХЛ, который пройдет в Новосибирске 1 февраля. Такое поощрение для лучших молодых хоккеистов КХЛ практикует не впервые — тот же Демидов таким образом уже участвовал в Матче звезд сезона-2022/23.
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