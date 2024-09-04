Передвижной музей, Минаева и Найк Борзов, шлем Зарипова. Как в Магнитогорске открыли новый сезон КХЛ

Новый сезон КХЛ начался в Магнитогорске матчем за Кубок Открытия. «Металлург» и «Локомотив» — клубы финалисты прошлого чемпионата — подошли к старту в разных кондициях. Хозяева остались без ряда травмированных нападающих (Зернов, Канцеров, Юров, Вовченко) и только вернувшихся из сборной Казахстана Михайлиса и Орехова. Ярославцы не могли рассчитывать на двух ведущих защитников (Рафикова и Береглазова). Неоптимальный состав не помешал «Металлургу» дать хороший бой, но «Локомотив» все-таки сохранил заработанное преимущество, выстояв в концовке, и забрал первый трофей чемпионата.

«Металлург» — «Локомотив». Фото Официальный сайт ХК «Металлург»

Старт сезона — особенный момент для Магнитогорска. На домашнем Мемориале Ромазана зрителей приходило откровенно мало, а главный тренер Андрей Разин ротировал состав и вводил молодежь. Болельщики почти не видели команду в боевых очертаниях. То ли дело Кубок Открытия: первый официальный матч, принципиальный соперник. Город-чемпионов при поддержке КХЛ и букмекерской компании FONBET масштабно подготовился к началу чемпионата. На площади перед ареной «Металлург» команда Fonteam организовала передвижную выставку — «Внутри КХЛ» и другие интерактивы для болельщиков.

Интерактивы для болельщиков на матче «Металлург» — «Локомотив». Фото Официальный сайт ХК «Металлург»

И хотя официально матча начался в 19.00, всем любителям хоккея стоило собраться перед дворцом заранее. Не только во избежание толкучек в фойе. Перед ареной устроили настоящий хоккейный праздник. Хедлайнерами шоу стали известные разной аудитории исполнители. Певица Минаева получила популярность за хит «Шоколадка», репертуар Найка Борзова оценили все поклонники рока. «Маленькая лошадка», разумеется, присутствовала в магнитогорском плейлисте.

Найк Борзов. Фото Официальный сайт ХК «Металлург»

Отдельного внимания заслуживает передвижной музей от команды Fonteam, который дальше отправится в другие города КХЛ: Уфа, Ярославль, Омск. Болельщикам представили ценные экспонаты, связанные с прошлыми победами «Металлурга»: шлем Даниса Зарипова, джерси, стэнд с достижениями, а также Кубок Гагарина и Кубок Открытия. Все желающие могли пройти интерактивный квиз об истории лиги, а также сыграть в аэрохоккей, перекусить и сделать футболки с уникальными принтами. Немного подвела погода: в самый разгар выступлений начался мелкий дождь, но стойких уральских болельщиков он не напугал.

Выставку посетил и президент КХЛ Алексей Морозов. Глава лиги осмотрел все объекты и остался под впечатлением от экспозиции.

Алексей Морозов. Фото FONBET

— Это интересная и хорошая акция от наших партнеров. Очень интересно, что она будет переезжать из города в город. Можно посмотреть на Кубок Гагарина, сфотографироваться на память. Мы начинаем сезон в Магнитогорске, поэтому сейчас на выставке много экспонатов, связанных с «Металлургом» — шлем Даниса Зарипова, например. Это интересно для болельщиков! Пока позволяет погода, это будет повод пораньше приходить на стадионы с друзьями, с семьями, чтобы поддержать свои любимые команды, — заявил Морозов.

Сюрпризы ждали болельщиков не только перед матчем. В перерыве состоялась автограф-сессия с Данилой Юровым и популярными блогерами из команды «Hockey Brothers». Начало сезона КХЛ — большой праздник для всех любителей хоккея. Матч в Магнитогорске дал старт чемпионату, который обещает быть ярким, захватывающим, непредсказуемым. И не забываем, что сезон-2024/25 станет особенным, так как завершится во второй половине мая.