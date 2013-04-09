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9 апреля 2013, 13:13

Бывший вратарь "Автомобилиста" погиб в ДТП

Андрей МЕЛЬНИКОВ
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9 апреля в результате травм, полученных в автокатастрофе, скончался известный в прошлом голкипер "Автомобилиста" Николай Никонцев, сообщает официальный сайт клуба.

Никонцев родился в 1957 году, в хоккей начинал играть на "Спартаковце". Выступал за "Автомобилист", ленинградский СКА, тюменский "Рубин". С 1998 года работал тренером в СДЮШОР "Спартаковец". В 2006-2008 годах занимался подготовкой вратарей в "Автомобилисте".

Его сын Анатолий также стал хоккеистом. Он выступал за "Автомобилист", а в настоящее время играет в "Спартаке".

Источник: hc-avto.ru
ХК Автомобилист
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