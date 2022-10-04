Кожевников: «Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России»

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оценил перспективы главного тренера СКА Романа Ротенберга возглавить национальную команду.
«Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России. Прогресс Ротенберга как тренера и результаты его работы видны всем. Он не просто так занимает свой нынешний пост. Это амбициозный человек и он готов достигать больших целей», — сказал Кожевников Legalbet.
В январе 2022 года Ротенберг стал главным тренером СКА. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга дошел до финала плей-офф Западной конференции.