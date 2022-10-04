Кожевников: «Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оценил перспективы главного тренера СКА Романа Ротенберга возглавить национальную команду.

«Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России. Прогресс Ротенберга как тренера и результаты его работы видны всем. Он не просто так занимает свой нынешний пост. Это амбициозный человек и он готов достигать больших целей», — сказал Кожевников Legalbet.

В январе 2022 года Ротенберг стал главным тренером СКА. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга дошел до финала плей-офф Западной конференции.