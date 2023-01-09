Мостовой об участии в хоккейном гала-матче: «Я сегодня ледовый царь? Да, так и говорите»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от хоккейного Рождественского матча с участием известных российских футболистов и популярных артистов.

Хоккейный гала-матч прошел 9 января на ГУМ-Катке на Красной площади.

«Все здорово, но визор запотевает. Ничего не вижу вообще. Погода вообще не радует. В последнее время не часто играю, но в детстве все время в такую погоду играл. Можно сказать, что вы сегодня ледовый царь? Да, так и говорите», — приводит слова Мостового Sport24.