Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Суперлига (архив)
Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 20:20

Мостовой об участии в хоккейном гала-матче: «Я сегодня ледовый царь? Да, так и говорите»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от хоккейного Рождественского матча с участием известных российских футболистов и популярных артистов.

Хоккейный гала-матч прошел 9 января на ГУМ-Катке на Красной площади.

«Все здорово, но визор запотевает. Ничего не вижу вообще. Погода вообще не радует. В последнее время не часто играю, но в детстве все время в такую погоду играл. Можно сказать, что вы сегодня ледовый царь? Да, так и говорите», — приводит слова Мостового Sport24.

Источник: Sport24
Александр Мостовой
Хоккей
1
2
Читайте также
«Челси» в кризисе: упал на 10-е место и позорно вылетел из Кубка. Самый дорогой тренер близок к отставке?
Еще один рекорд Овечкина: теперь у него больше всех матчей в НХЛ среди россиян!
Умер разработчик крылатых ракет «Калибр» Павел Камнев
Макрон рассказал о «парадоксе» Путина
Тело мужчины обнаружили в салоне красоты в Москве
В США заявили, что Путин указом о перемирии продемонстрировал миру истинное лицо Зеленского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Роман Широков — об участии в хоккейном гала-матче: «У нас и так футболистов мало»

Аршавин об участии в хоккейном гала-матче: «Холодно, а так здорово»