Смолин — о Третьяке и Коноваленко: «Оба великие. Стояли будь здоров!»

Экс-хоккеист ЦСКА, чемпион СССР-1968 Александр Смолин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о лучших вратарях в истории отечественного хоккея — Владиславе Третьяке и Викторе Коноваленко.

— У вас-то была машина?

— Откуда? На какие шиши? Вот сборники покупали. За победу на чемпионате мира солидные премиальные давали — кажется, по три тысячи рублей. Два золота выиграл — как раз на автомобиль заработал. Правда, юному Третьяку Тарасов водить запрещал.

— Мы наслышаны. Говорил — полезнее в метро толкаться.

— Я помню их диалог. Владик припарковал новенький «Жигуленок», вылез — Тарасов тут как тут. «Молодой человек! Не рановато вам на автомобиле ездить?» Тот что-то пролепетал. А в ответ: «Все, с завтрашнего дня — только на метро!» Но Третьяк все равно на машине приезжал. Оставлял за углом и до Дворца шел пешком.

— Кто сильнее как вратарь — Третьяк или Коноваленко?

— Оба великие. Стояли будь здоров! Не пробьешь! Но у них разная манера игры. Витька — старая школа, из ворот никогда не выходил. В отличие от Владика, который из рамки вылетал под бросок, великолепно работал клюшкой.

— Тарасов его обожал.

— Да, много для Владика сделал. Главное, доверял, поддерживал. Уже в 17 лет Третьяк в основе играл! А просидел бы на лавке, как я, — мог бы и закиснуть.