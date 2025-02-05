Тихонов: «Раньше было понятно, что ЦСКА будет чемпионом, а сегодня этого нет»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России от международных турниров под эгидой организации.

«Мы все время ходим с протянутой рукой. Ну что поделать, если мы такие, что нас унижает весь мир. Не любят русских. Сами себя уничтожаем. Все хотят играть на чемпионатах мира. Но мы тоже хотим хороший автомобиль, компьютер, телефон. Но у нас даже тракторов нет! Что мы хотим? Какой хоккей вообще? Я люблю хоккей, болею. Но это разве вина хоккеистов? Третий год уже все это продолжается, а мы о хоккее пишем.

Да, жалко, теряется конкуренция. Все понятно. Вот что вы хотите услышать? Уже не допустили, и что дальше? Мы живем в полном дeрьме! Более 70 процентов деревень прекратили свое существование. Сейчас показывали, что губернатор Хабаровского края приезжал за молоком и колбасой в Беларусь. Ну позорище! Скоро хоккеистов кормить нечем будет. Беларусь кормит.

Наш клубный хоккей мне нравится, меня он устраивает. Есть прекрасная конкуренция в лиге. Ни за кого не болею, болею только за хоккей, который сегодня есть. Раньше было понятно, что ЦСКА будет чемпионом, а сегодня этого нет. Сейчас любая команда может победить или проиграть», — цитирует Legalbet Тихонова.