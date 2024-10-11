Касатонов — о том, как осваивался в ЦСКА у Тихонова: «Это был кошмар, тест на выживание. Как из такси пересел в «Формулу-1»

Великий защитник Алексей Касатонов, которому 14 октября исполнится 65, в большом интервью обозревателю «СЭ» рассказал о том, как тяжело ему давалась адаптация в ЦСКА у Виктора Тихонова.

— Первая предсезонка прошла очень тяжело. Это был кошмар, тест на выживание. В 18 лет я словно пересел из такси за руль в «Формуле-1». Времени привыкать не было. Или ты все эти круги ада проходишь, или до свидания. В ЦСКА претендентов на твое место всегда хватало. В СКА мы за неделю столько не делали, сколько в ЦСКА за день. И атлетизм, и беговая программа... Дело было в Москве, на футбольном стадионе, и я тут же понял, почему игроки все это называли — Сантьяго. Если вспомнить, что в столице Чили у Пиночета стадион был превращен в концлагерь, думаю, догадываешься, как это было тяжело.

Концепция Тихонова состояла в том, что к серьезному атлетизму тарасовской школы он добавил мощную работу на скоростно-силовую выносливость — так называемую интервальную программу. Не добежать в ЦСКА было нельзя. Кто сходил с дистанции, тот уходил из команды. При Тарасове ценились вес и мускулатура, затем все стало переходить в быстроту и выносливость. Тихонов эту тенденцию уловил одним из первых. Его сила как тренера заключалась в постоянном поиске чего-то нового — ведь в Риге он стал первым тренером страны, который перешел на игру в четыре полных звена. Тогда же одним из первых начал пользоваться видео.

— Тебя же чуть не выгнали из ЦСКА через два месяца. Даже Тихонов в интервью говорил: «Касатонов выпивал в юности так, что через два месяца я его назад хотел отправлять. Но по просьбе Моисеева оставил. Спустя полгода смотрю: пошел, пошел... Поверил в меня».

— Не знаю, кто ему про выпивку внушил. Просто было очень тяжело. Запредельно. Я никогда в жизни так не работал. А эта история с несостоявшимся отчислением случилась в Ленинграде, на предсезонном турнире на призы «Советского спорта». Она была связана с режимом, но не с алкоголем. В родном городе не вернулся в гостиницу к отбою. Это засекли и наутро вызвали к тренерам.

В тот вечер не пришел к отбою еще и Борис Александров — тот самый, который «возил» меня, когда я играл за СКА. Большой талант, но трудноуправляемый. На него Тихонов и раньше зуб точил. И тут он понял, что мы были порознь: Борину ситуацию усугубляло то, что он, в отличие от меня, не вернулся в гостиницу ни в ту ночь, ни на следующее утро. Тихонов был на нервах. И, учитывая мою далеко не лучшую форму, трудное привыкание к требованиям ЦСКА, вспылил. Но ясно, что он не склонялся к тому, чтобы меня выгнать. Если бы хотел — сто процентов сделал бы, невзирая на все заступничество Моисеева.

Может, это вообще было разыграно — известное разделение на доброго и злого следователей. Но сказано мне все было очень жестко. Александрова в итоге Тихонов убрал, а моя ситуация ушла на второй план. И больше поводов я не давал.