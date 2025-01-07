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Терещенко — о словах Тардифа: «Надеюсь, что рано или поздно нас вернут»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал слова президента ИИХФ Люка Тардифа о возможности возвращения сборной России на международные турниры.

«Это его работа — находить точки соприкосновения. Васильевич [Владимир Крикунов] правильно сказал: «Тардиф — сопля соплей». Не может принять решение. Но уже хотя бы риторика меняется, говорят о том, что спорт без России — это не спорт. И приезд представителей «Монреаля» в Санкт-Петербург на Кубок Первого канала тоже о чем-то говорит. Надеюсь, что рано или поздно нас вернут.

Улучшится ли ситуация с приходом к власти в США Трампа? Надеемся, раз про это уже говорят. Возможно, что-то знают. Всегда надо искать позитив», — цитирует Vprognoze.ru Терещенко.

Люк Тардиф, Михаил Дегтярев. Босс мирового хоккея хочет скорейшего возвращения России на международные турниры. Но у нас ему верят не все
Источник: Vprognoze.ru
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