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Сегодня, 16:39

Жамнов оценил возможность участия Гусева в Кубке Первого канала

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что приглашение хоккеиста СКА Никиты Гусева в состав национальной команды на Кубок Первого канала будет зависеть от формы нападающего.

«Мы всех игроков КХЛ держим в поле зрения. Что касается Гусева, то все-таки он пропустил довольно много времени. Посмотрим, как он вернется», — сказал Жамнов ТАСС.

Во вторник, 1 ноября, СКА объявил о заключении контракта с Гусевым на 2 года. 30-летний россиянин будет выступать за команду под 97-м номером, под которым выступал ранее.

Как стало известно «СЭ», до конца этого сезона игрок получит 40 миллионов рублей.

Кубок Первого канала пройдет ориентировочно с 15 по 18 декабря в Москве.

Источник: https://tass.ru/sport/16217123
Никита Гусев
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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