Жамнов: «Игроки в клубах показывают очень хороший хоккей, но в сборной играют по-другому»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» высказался о подборе игроков в национальной команде.

— Поражение от Белоруссии может поменять ваш взгляд на игру сборной? Возможно, уровень мастерства хоккеистов недостаточен, чтобы выполнять ваши требования?

— Любой тренер делает выводы из каждого поражения. Мы с тренерским штабом эти выводы сделали. В будущем немного перестроимся по отношению к игрокам. Будем более скептически относиться к процессу селекции для сборной.

— В каком смысле?

— Мы будем понимать возможности игроков. Приведу пример. Есть игроки, которые в клубах показывают очень хороший хоккей, набирают много очков. Но в сборной они играют по-другому — не так раскованно, как в клубе. Наверное, мы, тренеры, должны перестраиваться. Хоккей в сборной ведь не меняется. У каждого игрока достаточно мастерства, чтобы забивать и отдавать передачи, но надо показывать это на льду. На Кубке Первого канала мы собрали оптимальный состав, учитывая травмы и болезни игроков, которые не смогли приехать в сборную.