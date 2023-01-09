Аршавин об участии в хоккейном гала-матче: «Холодно, а так здорово»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от хоккейного Рождественского гала-матча.

— Впечатления от мероприятия?

— Холодно, а так здорово пока. Последний раз играл в такую холодную погоду лет 10-15 назад.

— Нужно ли футболистам пробовать себя на льду?

— Зачем? Им нельзя. В «Зените» играли в свое время, потом запретили. Травмоопасный вид спорта.

— Помните историю с Петржелой, когда на лыжах катались?

— Там было тепло. Самое холодное — где-то играли на выезде, Томск, что-то такое.

— Кто в порядке из вашей команды в хоккейном плане?

— Если честно, бледная тень, все одинаковые, черные. Некого выделить. Камил Гаджиев бегает, он ничего.

— Почему такой тренд, что футболисты играют в хоккей?

— Не знаю, я играю, потому что после футбола все болит, а после хоккея ничего не болит. Ну и интереснее. В футбол я наигрался, а в хоккее все как-то по-новому.

— Как не болит, если это один из самых травмоопасных видов спорта?

— Мышцы вообще не болят. Час-час тридцать тренируемся, после хоккея выхожу, как будто вообще не тренировались. Вообще ничего не болит. Просто помылся и пошел.

— У вас есть команда?

— Не то что у меня, наоборот я прихожу в команду, у которой есть тренер. С ними играю и тренируюсь.

— Любимая команда?

— Раньше был «Детройт», наша пятерка, когда Федоров там играл. Макаров был любимым игроком.

— Может, какие-то будут мероприятия дальше, на Масленицу?

— Нам-то здорово. Думаю, что с болельщиками надо играть. Поинтереснее будет. Сейчас близкие, родственники, но этого мало. С трибуной будет поинтереснее.

— Скоро так в РПЛ может быть.

— В РПЛ меньше будет, чем сегодня.

9 января на ГУМ-Катке на Красной площади прошел хоккейный Рождественский матч с участием известных российских футболистов и популярных артистов.