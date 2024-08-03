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Сегодня, 10:05

Анисин рассказал, что чемпион мира Васильев в работе тренером был порядочным человеком

Ана Горшкова
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира, многократный чемпион СССР по хоккею Вячеслав Анисин рассказал, что двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира по хоккею Валерий Васильев, работая тренером, не имел амбиций и был порядочным человеком.

В субботу, 3 августа, Васильеву исполнилось бы 75 лет. По окончании игровой карьеры он работал тренером в детско-юношеской школе московского «Динамо». В 1996-1997 годах Васильев помогал Анисину, когда тот был главным тренером «Спартака».

«Валерке не надо было ничего, быть главным. Он простой, порядочный, занимается защитниками и не стал бы лезть, кому-то мешать. Амбиций у него не было. Я, наоборот, в «Спартаке» говорил ему: «Иваныч, скажи что-нибудь, хотя бы по защитникам, что ты от них требуешь, скажи про характер. Игроки же видели твой характер», — приводит слова Анисина ТАСС.

Источник: ТАСС
Валерий Васильев
Вячеслав Анисин
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