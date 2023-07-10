Бахмутов — о возможном матче по хоккею с Индией: «Это чепуха, но коньки помочить в Индийском океане можно»

Российский тренер Игорь Бахмутов оценил идею проведения матчей хоккейной сборной России против команд Монголии и Индии.

«Конечно, мягко говоря, какая-то экзотика. В качестве затравки можно провести матч, пусть они оценят свои силы и нужен ли им хоккей. В целом это чепуха, но коньки помочить в Индийском океане можно (смеется). Есть много других альтернативных вариантов. С Сербией и Венгрией можно организовать выставочные матчи. С ними надо дружить и развивать хоккей у них. И потом, что мешает создать у нас еще несколько сборных, таких как «Россия 25»? Можно придумать разные форматы: «Россия 21», «Россия 22», «Россия 26». Команд шесть легко можно придумать», — цитирует Бахмутова Legalbet.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг предложил поехать в Индию и провести там матч по хоккею с шайбой, а в ответ пригласить сборную Индии сыграть с российскими игроками в хоккей на льду.