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Бобби Кларк: «Мы проиграли Кубок вызова-79, потому что Боумэн начал халтурить»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Легендарный капитан «Филадельфии Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» назвал ошибки, из-за которых канадская сборная уступила советским хоккеистам в 1979 году.

— Вы были капитаном на первом Кубке Канады. Советский Союз отправил туда экспериментальную сборную под руководством молодого Виктора Тихонова, и, в частности, Александр Якушев до сих пор зол на советских боссов, не позволивших ему, как и ряду других лидеров, сыграть на таком турнире.

— Да, Советы не были важным, да и вообще каким-либо фактором на том Кубке, и это казалось удивительным. А быть капитаном сборной на таком турнире, тем более что мы его выиграли, — особая честь для любого игрока. Капитанство где угодно — большая честь, но в сборной своей страны среди лучших игроков НХЛ — тем более.

— Завершая тему сборной: в 79-м вы выступали в Нью-Йорке на Кубке вызова из трех матчей против сборной СССР. В последнем случилась сенсация: Советский Союз разгромил вас 6:0, причем даже не с Третьяком, а с Владимиром Мышкиным в воротах.

— Мы выиграли первый матч, а потом Боумэн начал халтурить.

— То есть?

— Он убрал из состава часть игроков, которые победили в первой игре, и поставил новых. И вдруг мы оказались просто кучкой ребят, которые играют в хоккей, а Советы были командой. И они дважды победили кучку ребят, которые играли в хоккей.

— То есть это был своего рода повтор первой части Суперсерии-72, когда у вас было 35 игроков и тренеры хотели дать возможность сыграть всем?

— Да, то же самое!

Илья Брызгалов, Сергей Бобровский и&nbsp;Бобби Кларк. «Огромный контракт Брызгалова заставил нас обменять Бобровского на жвачку». Вторая часть интервью Бобби Кларка

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Бобби Кларк
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