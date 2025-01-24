Бобби Кларк объяснил, как сборной Канады удалось переломить и выиграть Суперсерию-72

Легендарный капитан «Филадельфия Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» объяснил, как сборная Канады сумела изменить ход Суперсерии 1972 года.

— Вначале у нас было 35 человек, и все собирались играть. Тридцать пять! Мы не были командой. После того как Советы победили нас в Канаде, мы поехали в Швецию, сыграли там пару матчей и в плане кондиций приехали в СССР уже в лучшей форме, чем раньше. Там некоторые игроки отсеялись, их отправили домой. Так что мы сократили количество хоккеистов до тех двадцати с небольшим, которые должны были принимать участие в четырех встречах в Москве.

Так мы по крайней мере стали командой. У каждого была своя работа и роль. Появилась гордость за то, что мы делали. В конце концов, мы все еще оставались канадцами. А канадцы в хоккее считают себя лучшими и всегда борются до конца. Оказалось, что мы не лучше русских, но мы победили.

— Какой момент в серии считаете поворотным?

— Победу в шестой игре. Иначе все бы досрочно закончилось, и два последних матча ничего бы не решали. А тут мы выиграли и остались в серии.

— Мог ли восьмой матч завершиться иначе?

— Советы были впереди — 5:2 (на самом деле — 5:3. — Прим. И.Р.). Я думал, они уже выиграли. Но они отошли к своим воротам, и мы пошли вперед. Нам нечего было терять. И мы победили — может быть, потому что они сами отступили. Думаю, что наша заслуга и их вина в том результате примерно одинаковы. Вам нечего терять. Вы идете вперед. Они отступают. И вы их дожимаете.