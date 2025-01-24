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Сегодня, 08:15

Бобби Кларк рассказал, как сломал ногу Валерию Харламову

Игорь Рабинер
Обозреватель
Валерий Харламов.
Фото Валентин Белянчев, архив «СЭ»
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Легендарный капитан «Филадельфия Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» подробно описал момент в шестом матче Суперсерии-72, когда ударом клюшки сломал лодыжку советскому нападающему Валерию Харламову.

— В шестом матче случился эпизод, за который многие в России злятся на вас до сих пор. Думаю, вы понимаете какой. Его даже в канадских медиа назвали с большой буквы — The Slash.

— Это было странно... Помню, Харламов и я покатились по льду, направляясь к нашим воротам. Я повернул в одну сторону (показывает руками. — Прим. И.Р.), а он собирался повернуть в другую. И тут он щелкнул клюшкой по мне — и попал в боковую часть лица, но не до крови. Тогда я развернулся. Он поехал обратно — и я туда же.

Я подъехал сзади и ударил его. Не пытался сломать ему лодыжку или что-то в этом роде, но стукнул довольно сильно. Причем об этом эпизоде все сразу забыли. Никакого штрафа мне не выписали, и Советы ничего не говорили после игры. Никто. А потом, спустя много лет, Пол Хендерсон ляпнул об этом в прессе, что я не должен был этого делать. И вот только тогда люди в Канаде начали это обсуждать. Хотя на самом деле такой эпизод не был чем-то значительным в то время. Просто люди подхватили слова Хендерсона. Да, я сделал это, не отрицаю. Но не жалею. Это было просто частью игры в то время.

— А до этого Харламов вас бил? Не возникло жажды мести?

— Однажды он ударил меня в бок, но в этом не было ничего особенного. Никогда не думал так глубоко о том, чтобы отомстить. Просто ударил его по какой-то причине. Думаю, я мог бы найти оправдания, если бы мне что-то не нравилось, но никаких серьезных причин для мести у меня не было. Повторяю — это была не месть, а обычная часть того хоккея.

— Читал, что ваша реакция на слова Хендерсона была жесткой.

— Да. К тому же он позвонил мне после того, как сказал это, и объяснил: «Я просто использовал тебя в качестве примера для своего внука, чтобы он такого не делал. Он играет в хоккей, и я не хочу, чтобы он совершал что-то подобное». Я ответил ему: «Пол, у меня внук тоже играет в хоккей. И его учат не наносить удары в спину товарищу по команде». Хендерсон повесил трубку.

Пол не должен был, не должен был критиковать меня. Мы были товарищами по команде. Но это — Пол. Он любит себя гораздо больше, чем должен. Он все время говорит о себе. Это все, что он делал годами. И он не относится к числу моих любимых людей.

Бобби Кларк Валерий Харламов. «Извиняться мне не за что. Не хотел ломать Харламова — удар был обычной частью жестокой Суперсерии». Эксклюзив с Бобби Кларком

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Сборная Канады по хоккею
Сборная СССР по хоккею
Бобби Кларк
Валерий Харламов
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