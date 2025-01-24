Бобби Кларк: «Валерий Васильев налил мне стакан водки до краев. Так мы стали друзьями»

Легендарный капитан «Филадельфия Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» рассказал об отношениях с хоккеистами сборной СССР.

— В 1976 году вы сдружились с Владиславом Третьяком, о чем он не раз рассказывал журналистам. А вы сами в интервью советскому журналу «Спортивные игры» в 1990 году упомянули о дружбе еще с двумя участниками Суперсерии-72 — Валерием Васильевым и Вячеславом Анисиным. Как она сложилась?

— Анисин был скаутом у нас в «Филадельфии» в течение многих лет. Так что у меня была возможность узнать его поближе. А Васильев был большим и жестким защитником. На его лице все время сияла широкая улыбка, у него были большие красные щеки. После окончания Суперсерии 1972 года Советы были у себя в раздевалке, мы — у себя, и он позвал меня, принес стакан примерно такой высоты (Кларк показывает высоту стандартного советского граненого стакана. — Прим. И.Р.) и налил обоим водки до краев. Я сделал небольшой глоток, но он покачал головой. Пришлось выпить весь стакан. После этого мы стали друзьями.