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Сегодня, 15:00

Бобби Кларк высказался за возвращение российской сборной на международную арену

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Легендарный капитан «Филадельфии Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» заявил, что российская национальная команда должна выступать на Олимпиаде и других крупных международных турнирах.

— Линдрос недавно сказал мне, что понимает, по каким причинам сборная России не играет в международных турнирах, но как фанат хоккея сожалеет об этом, поскольку хочет, чтобы в Олимпиадах, чемпионатах и Кубках мира участвовали все сильнейшие. Что думаете по этому поводу?

— Да, это верно, поскольку та же Олимпиада — это что-то огромное. Очевидно, что Советы (Кларк оговорился, и я это хорошо понимаю, поскольку сам недавно спустя 15 лет после переименования назвал Лигу Европы Кубком УЕФА. — Прим. И.Р.) — команда высшего уровня, как и канадцы, американцы, шведы, финны... Они должны быть на Олимпиаде. Матчи с участием всех сильнейших поднимают мировой интерес к хоккею. Кубок Канады в свое время был хорош, но его тоже больше нет.

— Доминик Гашек вообще считает, что россиянам из-за ситуации на Украине сейчас не место в НХЛ. Как относитесь к такому мнению?

— Не думаю, что это правильное утверждение. То, что происходит на международном уровне, — наказание обычных спортсменов за действия их правительства. Но ведь советские (российские. — Прим. И.Р.) игроки тоже могут быть не рады тому, что происходит. Долбаная политика!

— Вы сами жалеете, что не смогли поучаствовать в Олимпиаде, поскольку НХЛ и МОК во времена вашей игры не объединяли усилий?

— Я бы с удовольствием... Но для нас потребность сыграть за свою страну удовлетворила та же Суперсерия-72.

Илья Брызгалов, Сергей Бобровский и&nbsp;Бобби Кларк. «Огромный контракт Брызгалова заставил нас обменять Бобровского на жвачку». Вторая часть интервью Бобби Кларка
ХК Филадельфия Флайерз
Бобби Кларк
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