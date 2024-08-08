Бобровский признан лучшим хоккеистом России в сезоне-2023/24

Сергей Бобровский стал лауреатом премии «Лучший хоккеист России».

Помимо основной категории, лучшие были выбраны еще в семи — «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший юниор» (игроки до 20 лет), «Лучший тренер», «Лучший менеджер» и «Лучший хоккеист КХЛ» (в этой номинации можно было голосовать за иностранцев). Всего в опросе приняли участие 60 человек — все ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. В списке голосовавших — журналисты «СЭ», «КХЛ ТВ», «Матч ТВ», «Чемпионата», Sports.ru, Sport24, ТАСС, «РИА Новости», «Известий», «РБ Спорт», Metaratings, Allhockey.ru, «Бизнес Online», YouTube-каналов «Скользкий лед» и «Это хоккей, брат!».

Все категории (лауреаты выделены жирным шрифтом)

Лучший хоккеист: Сергей Бобровский (Флорида), Никита Кучеров (Тампа-Бэй), Артемий Панарин (Рейнджерс)

Лучший вратарь: Сергей Бобровский (Флорида), Илья Набоков (Металлург), Игорь Шестеркин (Рейнджерс)

Лучший защитник: Дмитрий Куликов (Флорида), Александр Никишин (СКА), Дмитрий Орлов (Каролина)

Лучший нападающий: Кирилл Капризов (Миннесота), Никита Кучеров (Тампа-Бэй), Артемий Панарин (Рейнджерс)

Лучший юниор: Иван Демидов (СКА), Матвей Мичков (Сочи), Антон Силаев (Торпедо)

Лучший тренер: Андрей Козырев (Северсталь), Игорь Никитин (Локомотив), Андрей Разин (Металлург)

Лучший менеджер: Сергей Гомоляко (Металлург), Антон Курьянов (Авангард), Алексей Сопин (Динамо)

Лучший хоккеист КХЛ: Никита Гусев (Динамо), Александр Никишин (СКА), Владимир Ткачев (Авангард)

«Лучший хоккеист России» — масштабный проект «Спорт-Экспресса», в котором принимают участие все крупнейшие российские спортивные СМИ. Премия, которая была основана в 2023 году, определяет лучшего игрока сезона в нашей стране — голосовать можно за представителей как КХЛ, так и НХЛ (а потенциально и любой другой лиги мира). Единственное условие — наличие у хоккеиста гражданства РФ.

Каждый участник опроса мог назвать топ-5 в номинации «Лучший хоккеист» и топ-3 — во всех остальных. Далее результаты суммировались (10-7-4-2-1 очков за 1-5-е места в основной категории и 5-3-1 за 1-3 места — в других).

Лучшим хоккеистом России в 2023 году был признан Никита Кучеров.

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