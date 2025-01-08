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Сегодня, 07:35

Майоров: «Не очень верю в эти заявления Тардифа»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал слова президента ИИХФ Люка Тардифа о возможности возвращения сборной России на международные турниры.

«Не очень верю в эти заявления. Абсолютно уверен, что пока СВО не кончится, никакого допуска не будет. Такова на сегодняшний день позиция ИИХФ, которую возглавляет Тардиф. Более того, недавно состоялся конгресс, на него хотели поехать представители нашего хоккея, но им отказали. О чем тогда можно говорить? Все это просто слова. Тардиф хочет быть добреньким. Якобы он стремится вернуть Россию, но не получается», — цитирует «ВсеПроСпорт» Майорова.

С февраля 2022-го российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.

Люк Тардиф, Михаил Дегтярев. Босс мирового хоккея хочет скорейшего возвращения России на международные турниры. Но у нас ему верят не все
Источник: «ВсеПроСпорт»
Хоккей
Сборная России по хоккею
Борис Майоров
Люк Тардиф
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