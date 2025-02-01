Борис Майоров рассказал, через сколько лет ИИХФ вернет россиян на мировую арену

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал отказ сборной Швеции бойкотировать соревнования с участием российских хоккеистов.

Председатель Шведской ассоциации хоккея и член правления Международной федерации хоккея (ИИХФ) Андерс Ларссон ранее заявил, что шведская национальная команда не будет бойкотировать Олимпийские игры и чемпионат мира в том случае, если на эти турниры будет допущена сборная России.

«Глава Шведской ассоциации хоккея просто рассуждает о допуске сборной России на международные соревнования вне временных рамок. А вот когда это действительно произойдет, неизвестно. Он просто сотрясает воздух. Пока никакого оптимизма по поводу допуска у меня нет. Возвращение нашей сборной может произойти через год, через два, а вполне возможно, что даже через пять лет. Если через пять лет все закончится и установится мир, тогда уже не будет повода дисквалифицировать российских спортсменов», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».