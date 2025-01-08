Майоров: «НХЛ — своего рода пример для ИИХФ, там не обращают внимание на паспорт»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает, что международная федерация хоккея (ИИХФ) должна брать пример с НХЛ.

«В той же НХЛ 70 россиян играет — и ничего. Нет никаких эксцессов, по части безопасности вопросов нет. Все следят за Овечкиным — побьет рекорд Гретцки или нет. Американские скауты приезжают сюда, чтобы посмотреть Демидова в деле. Все в порядке, все спокойно. НХЛ — своего рода пример для ИИХФ, там не обращают внимание на паспорт. А тут, видите ли, с безопасностью проблемы, все может обернуться трагедией», — цитирует «ВсеПроСпорт» Майорова.

С февраля 2022 года российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.