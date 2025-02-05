Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Сборная России. Новости

Новости
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 03:53

Михайлов: «ИИХФ не развивает мировой хоккей, она его губит»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал недопуск сборной России до участия в чемпионате мира-2026.

«Если говорить честно, то решение ожидаемое. До них еще не дошло, но скоро дойдет, что они вредят сами себе. Нам надо набраться терпения. ИИХФ не развивает мировой хоккей, она его губит, лишая болельщиков возможности увидеть игру одной из лучших сборных мира. Наши хоккеисты спокойно играют в Национальной хоккейной лиге и прославляют свою страну, так что это удар не по России, а по самим себе», — цитирует ТАСС Михайлова.

4 февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила российскую национальную команду до участия в чемпионате мира-2026. ФХР сможет оспорить решение после ЧМ-2025.

Источник: ТАСС
Хоккей
Сборная России по хоккею
Борис Михайлов
Читайте также
На матчах НХЛ и НБА освистали гимн США
Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР
Премьер Швеции назвал стрельбу у школы самой страшной в истории страны
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
В Москве ввели план «Перехват» после стрельбы на западе столицы
Марченко переведен в список травмированных на неопределенный срок
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя