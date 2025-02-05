Михайлов: «ИИХФ не развивает мировой хоккей, она его губит»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал недопуск сборной России до участия в чемпионате мира-2026.

«Если говорить честно, то решение ожидаемое. До них еще не дошло, но скоро дойдет, что они вредят сами себе. Нам надо набраться терпения. ИИХФ не развивает мировой хоккей, она его губит, лишая болельщиков возможности увидеть игру одной из лучших сборных мира. Наши хоккеисты спокойно играют в Национальной хоккейной лиге и прославляют свою страну, так что это удар не по России, а по самим себе», — цитирует ТАСС Михайлова.

4 февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила российскую национальную команду до участия в чемпионате мира-2026. ФХР сможет оспорить решение после ЧМ-2025.