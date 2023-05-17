КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Суперлига (архив)
Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

17 мая, 14:00

Быков назвал самых недооцененных хоккеистов из чемпионского состава сборной России-2008

Александр Кружков
Обозреватель
Хоккеист Максим Афиногенов.
Максим Афиногенов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков, под руководством которого пятнадцать лет назад в Квебеке наша команда выиграла чемпионат мира, в интервью «СЭ» назвал самых недооцененных хоккеистов из того состава.

«Внимание журналистов постоянно приковано к звездам — Овечкину, Федорову, Ковальчуку, а скромные пахари, которые выполняют черновую работу, ловят на себя шайбу и создают правильную атмосферу в команде, почему-то остаются в тени. Так было и в 2008-м. Макс Афиногенов, Костя Горовиков, Леша Терещенко, забивший в финале третий гол, другие ребята... О них мало говорят, хотя все они внесли огромный вклад в победу», — сказал Быков «СЭ».

В финале ЧМ-2008 национальная команда России обыграла Канаду в овертайме и стала победителем турнира (5:4 ОТ).

Полное интервью с Вячеславом Быковым читайте на сайте «СЭ»

Хоккей
Сборная России по хоккею
Вячеслав Быков
0
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быков — о золоте ЧМ-2008: «Три матча Бирюков отыграл со сломанными пальцами. А Марков в финале совершил подвиг»

Быков: «Тренирую внука. Для меня это не менее важная миссия, чем работа с каким-то клубом»