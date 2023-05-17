Быков назвал самых недооцененных хоккеистов из чемпионского состава сборной России-2008

Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков, под руководством которого пятнадцать лет назад в Квебеке наша команда выиграла чемпионат мира, в интервью «СЭ» назвал самых недооцененных хоккеистов из того состава.

«Внимание журналистов постоянно приковано к звездам — Овечкину, Федорову, Ковальчуку, а скромные пахари, которые выполняют черновую работу, ловят на себя шайбу и создают правильную атмосферу в команде, почему-то остаются в тени. Так было и в 2008-м. Макс Афиногенов, Костя Горовиков, Леша Терещенко, забивший в финале третий гол, другие ребята... О них мало говорят, хотя все они внесли огромный вклад в победу», — сказал Быков «СЭ».

В финале ЧМ-2008 национальная команда России обыграла Канаду в овертайме и стала победителем турнира (5:4 ОТ).

Полное интервью с Вячеславом Быковым читайте на сайте «СЭ»