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Сегодня, 12:59

Чемпион мира по хоккею Недоманский назвал русских примитивной нацией

Сергей Ярошенко
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Чемпион мира 1972 года и бывший нападающий сборной Чехословакии Вацлав Недоманский неуважительно высказался о россиянах.

«По моему мнению, русские, за исключением некоторых выдающихся писателей и композиторов, являются примитивной нацией. Так было всегда, а особенно стало заметно после 1918 года. Там не было никакого уважения к человеческой жизни», — приводит слова чеха Газета.ru со ссылкой на Idnes.

80-летний Недоманский также добавил, что «мало кто из советских хоккеистов морально был на должном уровне».

Cборная России по хоккею отстранена от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) на льду c 2022 года. В феврале 2024 года ИИХФ продлила отстранение.

Недоманский является участником 10 чемпионатов мира (1965—1974) и двух олимпийских турниров (1968, 1972). Со сборной Чехословакии он в 1972 выиграл ЧМ в Праге.

В 2019 году Недоманский был включен в Зал хоккейной славы. Он стал вторым чехом после Доминика Гашека, удостоенным этой чести.

Источник: Газета.ru
Сборная России по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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