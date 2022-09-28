Фазель — об изоляции российского хоккея: «Переживаю за российских хоккеистов»

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в интервью «СЭ» поделился мнением об отстранении сборной России от международных соревнований.

— Слышали ли вы о том, что в МОК ходят разговоры о возвращении российского хоккея на международную арену?

— Да, конечно, я слышал об этом. Но я не нахожусь внутри процесса. Пока что у меня нет информации о том, на какой стадии находятся эти разговоры.

— Вообще, это реально в ближайшие месяцы?

— Это было бы очень здорово! Знаете, мне бы очень хотелось поскорее увидеть сборную России в деле на международной арене. Решения принимаю не я. Но в скором времени, думаю, мы увидим, какая будет ситуация. Возможно, будут какие-то изменения. Очень переживаю за российских спортсменов и искренне надеюсь, что они смогут вновь участвовать во всех соревнованиях, как и прежде. И все вернется в норму.

— Что должно случиться, чтобы Россия полноправно вернулась в мировую хоккейную семью?

— Знаю, что в последние недели активно велось обсуждение этого вопроса между МОК, НОК различных стран, а также другими организациями. Но я не могу давать никаких комментариев по этому поводу, потому что больше не являюсь президентом IIHF. Конечно, я слежу за этим, получаю информацию, но не более.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под своей эгидой на неопределенный срок. Обе команды пропустили ЧМ-2022, который проходил в Финляндии с 13 по 29 мая.