Александр Смолин — о Харламове: «Он и физически отставал, и обводка была не ахти. Это в Чебаркуле поднатаскался»

Экс-хоккеист ЦСКА, чемпион СССР-1968 Александр Смолин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Валерии Харламове.

— В юношах вы действительно были лучше Харламова?

— Гораздо.

— В чем?

— Что в технике, что в катании. Я все мог. Валера и физически отставал, и обводка была не ахти. Это в Чебаркуле поднатаскался.

— Вы верили, что из Харламова вырастет хоккеист?

— Да он вообще ничего собой не представлял!

— Ну и ну.

— Его в школу ЦСКА еле взяли. Сказал, что 1949 года рождения. А он — 1948-го. Отец харламовский, дядя Боря, пошептался о чем-то с Ерфиловым... Не знаю как — но зачислили. А так-то Валерка на вид — никто и ничего!

— Не выделялся?

— Абсолютно.

— Когда впервые услышали от Тарасова по адресу Харламова легендарное — «конек-горбунок»?

— Лично я ни разу не слышал. Черт его знает — говорил ли...

— Из Чебаркуля Харламов вернулся другим человеком?

— Ну да. Набрался!

— Физически тоже подтянулся?

— Да. Но он и был крепыш. Предсезонку прошел в ЦСКА — и как начал в Чебаркуле забивать! Тарасов-то 17-летним поблажек не давал. Сколько мужики выполняют — столько и ты. Говорил: «Это твое дело — можешь или нет...» Все для него одинаковые. И заслуженный мастер спорта, и юниор.