Дементьев заявил, что возвращение сборной России на международную арену неизбежно

Хоккейный эксперт Алексей Дементьев поделился мнением от заседания Международной федерации хоккея.

«Я всегда говорил о том, что возвращение сборных России и Беларуси на международную арену, — это неизбежный факт. Попытались что-то сделать без наших команд, но, как видим, экономическая составляющая пошла на серьезную убыль. Здесь немаловажным фактором является экономический и соревновательный эффект, который дают участие сборных России и Беларуси во всех турнирах», — рассказал Дементьев «РБ Спорт».

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.