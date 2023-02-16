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Сегодня, 17:34

Детский тренер объяснил пользу игры на коротких площадках

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Тренер ДЮСШ ХК «Сочи» Роберт Мурдускин в интервью «СЭ» рассказал о пользе игры на короткой площадке для юных хоккеистов. В формате «четыре на четыре» наполовину классической хоккейной коробки проходит турнир Sirius Sochi Cup-2023.

— В таком формате хоккеистам нужно быстрее принимать решения. Раскрываются технические навыки детей. Все это проявляется на коротком пространстве. Теряют преимущество ребята, у которых развита быстрота. Здесь не получится разогнаться и оббежать всех, как стойки. Это сделать намного тяжелее, — рассказал «СЭ» Роберт Мурдускин.

Sirius Sochi Cup-2023 проходит в Сочи с 15 по 21 февраля. Победителями двух прошлых турниров — в 2021 и 2022 годах — стали хоккеисты ДЮСШ ХК «Сочи-1».

Хоккей
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