0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Суперлига (архив)
Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 18:16

Детский тренер рассказал об организации турнира Sirius Sochi Cup

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Старший тренер ДЮСШ «Вулкан» из Петропавловска-Камчатского Игорь Мещеряков прокомментировал «СЭ» участие команды в традиционном детском турнире Sirius Sochi Cup-2023 и рассказал об организации соревнований.

— Такой организации я не видел ни на одном турнире. Мы живем в хороших условиях, питаемся качественной едой. Это важно для ребенка. Дети получают серьезную нагрузку и могут отдыхать. Отмечу, что на турнире мы получаем много матчей. Ведь на Камчатке нам не хватает практики — мы играем между собой. Другой момент: мы хотим вывезти детей со снегов зимой. В этом году нам немного не повезло с погодой. А год назад во время турнира была плюсовая температура, солнце, зеленая трава. Возможно, даже хорошо, что на этот турнир не приезжают топовые команды. Мы играем с командами своего уровня — против школ, которые испытывают подобные проблемы с набором детей, — отметил Игорь Мещеряков.

Sirius Sochi Cup-2023 проходит в Сочи с 15 по 21 февраля. Победителями двух прошлых турниров — в 2021 и 2022 годах — стали хоккеисты ДЮСШ ХК «Сочи-1».

0
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дочь комментатора Писаревского подтвердила смерть журналиста