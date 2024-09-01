Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 14:15

«Динамо» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча Кубка мэра Москвы

Трансляция матча «Динамо» — «Торпедо» начнется в 15:25
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Никита Гусев (ХК «Динамо»).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

«Динамо» и «Торпедо» встретятся в матче за 3-е место на Кубке мэра Москвы по хоккею в воскресенье, 1 сентября. Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут телеканалы КХЛ ТВ и «КХЛ Prime». Трансляция начнется за пять минут до игры.

Турнир проходит во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. «Динамо» и «Торпедо» заняли вторые места в своих группах. Динамовцы проиграли «Спартаку» (3:4Б) и победили «Автомобилист» (2:1), а торпедовцы обыграли «Витязь» (3:0) и уступили ЦСКА (1:3).

Расписание матчей доступно на нашем сайте.

Кубок мэра Москвы проводится ежегодно с 2008 года. Чаще всех его победителем становилось «Динамо» (семь раз). В 2023 году турнир выиграл «Спартак».

Хоккей
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
Шнайдер пробилась в четвертый круг US Open
В московских школах изменят формат линеек к 1 сентября
Песков заявил о начале ответа России на атаки ВСУ в приграничье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
На месте крушения Ми-8 на Камчатке найдены 17 тел погибших
В России изменились правила расчета за сверхурочные часы работы
Популярное видео
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя