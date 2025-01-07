Васильев: «Радует, что ИИХФ не против российских и белорусских спортсменов в принципе»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова президента ИИХФ Люка Тардифа о возможности возвращения сборной России на международные турниры.

«Заявление Тардифа прагматичное и честное. Радует, что ИИХФ не против российских и белорусских спортсменов в принципе. Тардиф — не русофоб в отличие от руководителей других организаций — Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), например. Я бы сказал, что это позитивное заявление, мы уже можем на что-то рассчитывать. Международная федерация хоккея хочет допустить нас, когда закончится СВО. Это делает честь этой федерации. Хотелось бы таких же заявлений и от других международных федераций», — цитирует «ВсеПроСпорт» Васильева.

С февраля 2022-го российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.