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Экс-голкипер советской сборной Червяков заявил, что ЦСКА «прикупал» матчи в чемпионате СССР

Юрий Голышак
Обозреватель
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Бывший голкипер «Химика» и сборных СССР и России Алексей Червяков в интервью «СЭ» рассказал о договорняках в советском чемпионате.

— Всем интересно стало, чтоб какой-то «Химик» стал чемпионом. Нонсенс! Вот что надо было сделать в этот момент? — спросил обозревателя «СЭ» Юрия Голышака Червяков.

— Я догадываюсь. Но промолчу.

— А я скажу — прикупить пару-тройку игр. Все этим баловались, даже ЦСКА!

— Что ж не купили?

— Вот команда — киевский «Сокол». Ей ничего не нужно было. С их тренером Богдановым у Васьки дружба. Как в Киев приезжаем — обязательно встречаются, выпивают. В первой части чемпионата «Сокол» буксовал. Богданов попросил нас помочь. Говорит: «Вы сейчас нам в Воскресенске очко, а мы вам во второй половине отдадим два».

— Прекрасное предложение. Что Васильев?

— Васька усмехнулся: «Тьфу! Да ты чего?! Мы и сейчас вас раскатаем, и на втором этапе». В том матче мы действительно их дома хлопнули. Приезжаем в Киев, нам очки позарез нужны. Вообще терять нельзя. Мне Шундрик рассказывал, Юрка Шундров, что говорилось в «Соколе» на собрании. Богданов произнес: «Можете кому угодно проиграть, только не «Химику». Ну и получили мы 2:4... А если б тогда вопрос решили, да еще пару-тройку игр прикупили — кто был бы чемпионом? Вопрос!

— Вы говорите, даже ЦСКА этим баловался?

— Вообще все. ЦСКА тоже. Помните сезон, когда ЦСКА отставал от «Динамо» на 11 очков, а потом догнал?

— Помню как сейчас.

— Думаете, ЦСКА чисто у всех выигрывал?

— Думал до этой минуты.

— Я знаю про один матч точно — договорились. Мне участник этой игры все рассказал. Перед третьим периодом ЦСКА проигрывает 1:3. В конечном счете побеждает 5:3. Потому что в перерыве случился разговор.

— Что за разговор?

— После этого разговора Богданов сразу поехал со второй сборной, ряд игроков отправились в первую, а команда «Сокол» получила заграничную поездку.

— Вопрос решился за 15 минут перерыва?

— Совершенно верно. Вот люди умели!

Алексей Червяков. «Гретцки сунул тоненькую ручонку. Думаю, что за куриная лапка?» Откровения забытой легенды советского хоккея
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