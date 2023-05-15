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15 мая, 09:53

Елесин заявил, что матчи команды «Россия 25» популяризируют хоккей в России

Виктория Кравченко
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Серебряный призер зимних Олимпийских игр в Пекине в составе сборной России Александр Елесин заявил, что матчи команды «Россия 25» против сборных Белоруссии и Казахстана способствуют популяризации хоккея в России.

«Нам играть с белорусами не надоело, мы играем в хоккей, получаем удовольствие от игры. На наши матчи приходят посмотреть очень много болельщиков, это здорово. У нас очень хороший соперник, ребята бьются до конца, многие игры довольно упорные, особенно это было видно в последнем матче, где было мало голов и много борьбы», — цитирует Елесина ТАСС.

15 и 16 мая «Россия 25» и сборная Белоруссии проведут матчи в Минске.

Источник: https://tass.ru/sport/17747057
Александр Елесин
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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