Фазель признался, что является фанатом президента ФХР Третьяка

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в интервью «СЭ» оценил работу Владислава Третьяка во главе ФХР.

— А как вы относитесь к работе Владислава Третьяка на посту главы ФХР?

— На протяжении многих лет он мой хороший друг. Прекрасный человек. Невероятный хоккеист! Я большой фанат Владислава Александровича. Не могу даже больше сказать. Очень рад, что этим летом его переизбрали президентом ФХР. Он герой хоккея! Хорошо справляется со своими обязанностями.

— Когда вы виделись с ним в последний раз?

— Кажется, на открытии одного из сезонов КХЛ. Год точно не скажу. Но Третьяк в хорошей форме — очень хорошей. Хотел бы приехать в Москву. Надеюсь, скоро это будет возможно!

Владислав Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира в составе сборной СССР. Он является президентом ФХР с апреля 2006 года.