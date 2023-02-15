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Сегодня, 19:13

Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи со смертью отца Овечкина

Ана Горшкова
Корреспондент
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Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина, отца нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования Александру Овечкину и членам его семьи в связи с преждевременным уходом из жизни отца спортсмена. Это тяжелая утрата для российского хоккейного сообщества. Коллектив Федерации хоккея России желает душевных сил близким Михаила Викторовича в это непростое для семьи время», — говорится в заявлении ФХР.

Также соболезнования выразил глава ФХР Владислав Третьяк.

«Уход Михаила Викторовича — большая утрата для всего нашего хоккейного сообщества. Овечкин-старший был замечательным человеком — душевный, добрый, открытый, достойный. Настоящий русский мужик. В жизни каждого мужчины одно из самых важных дел — воспитание детей. И с этим он справился блестяще. Весь мир знает спортсмена и хоккеиста Александра Овечкина.

В том, что Саша сумел построить такую великую карьеру, очень большая заслуга принадлежит его родителям — Михаилу Викторовичу и Татьяне Николаевне. Я искренне благодарен им обоим. Невозможно переоценить заслуги его родителей в воспитании такого человека. Михаила Викторовича любили и уважали все. Повторюсь: его уход — очень большая потеря для всех нас», — сказал Третьяк.

Ранее сообщалось, что 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу.

14 февраля Александр Овечкин временно покинул расположение «Вашингтона».

Источник: ФХР
Александр Овечкин
Владислав Третьяк
ФХР
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