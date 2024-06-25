Фетисов объяснил введение Канадой санкций против Третьяка

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов в большом интервью ИА Regnum прокомментировал новость о том, что президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка включили в санкционный список Канады.

«Там сильное проукраинское лобби. Когда мы играли в западной части Канады в 1970-е годы, против нас постоянно устраивали какие-то провокации. Если недавно канадский парламент стоя приветствовал бандеровца, почему мы удивляемся санкциям против Третьяка?» — сказал Фетисов.

13 июня 2024 года власти Канады включили Третьяка в санкционный список. В феврале 2023 года легендарный советский хоккеист уже подпадал под рестрикции этой страны. В новой версии санкционного списка была уточнена его дата рождения.

В ходе игровой карьеры Третьяк выступал за ЦСКА. Бывший вратарь сборной СССР не только трижды побеждал на Олимпиадах, но и является десятикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы. Третьяк входит в символическую сборную XX столетия ИИХФ.