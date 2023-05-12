КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Суперлига (архив)
Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 14:38

Фетисов поблагодарил форварда «Вашингтона» Овечкина за включение в «команду его мечты»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на то, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин включил его «в команду своей мечты».

«Я благодарю Сашу за возможность играть в его команде! И желаю ему побед во всем», — цитирует Фетисова РИА Новости.

Фетисов является двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира и девятикратным победителем чемпионата Европы. Он был включен в Зал славы мирового хоккея (ИИХФ) и в Зал хоккейной славы (НХЛ) в Торонто.

Овечкин начал свою карьеру в московском «Динамо». С 2005 года он выступает за «Вашингтон», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230512/fetisov-1871282826.html
Александр Овечкин
Хоккей
Вячеслав Фетисов
Обсудить
Читайте также
Звездам российского фехтования не дали допуск за границу. За это надо «благодарить» МОК
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
В посольстве РФ обвинили Запад в создании помех зерновой сделке
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Донецку
Российские военнослужащие спасли в Артемовске семью с новорожденным
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Люк Тардиф рассказал, сколько очков в рейтинг получит сборная России после чемпионата мира